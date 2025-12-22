Ентоні Джошуа втратить 32 млн фунтів призових після того, як зламав щелепу Полу: яка причина

Британський боксер Ентоні Джошуа після перемоги над Джейком Полом може втратити близько 32 мільйонів фунтів стерлінгів зі свого гонорару. Причиною цього стали податкові зобов’язання у США та Великій Британії, які суттєво зменшать призові після бою, що завершився жорстким нокаутом і переломом щелепи у Джейка Пола.

Ентоні Джошуа та Джейк Пол. Фото з відкритих джерел

19 грудня відбувся поєдинок між Ентоні Джошуа та Джейком Полом, який приніс обом бійцям загалом щонайменше 137 мільйонів фунтів стерлінгів. Вважається, що частка Джошуа склала від 70 до 100 мільйонів. Однак, попри відсутність податку штату у Флориді, британський спортсмен підпадає під федеральний податок США. За даними аналітиків AceOdds, близько 37% його гонорару піде до Податкової служби США (IRS).

Окрім цього, Джошуа має компенсувати різницю між американськими відрахуваннями та повною податковою ставкою у Великій Британії. За оцінками, до британської HMRC він сплатить близько 5,5 мільйона фунтів, а ще приблизно 1,4 мільйона має заплатити у вигляді внесків до системи національного страхування. У підсумку загальні втрати призових Ентоні Джошуа можуть сягнути 32 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Це навіть не мій найбільший гонорар. Справа не в грошах. Для мене це радше була можливість. Я мав продемонструвати свої навички світові. Кінцевою метою було притиснути Джейка Пола та завдати йому болю. Це зайняло трохи більше часу, ніж очікувалося, але права рука нарешті знайшла ціль", — сказав Джошуа після бою.

Джейк Пол після поєдинку був госпіталізований з рингу через серйозні ушкодження обличчя, зокрема зламану щелепу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Джейка Пола та Ентоні Джошуа негайно відсторонили від боксу після поєдинку.

Також "Коментарі" писали, що скандальний блогер-боксер викликав Усика на бій за правилами ММА.