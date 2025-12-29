Боксер Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии (ФОТО)

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа попал в автомобильную аварию в нигерийском штате Огун, в результате которой погибли два человека. Информацию об инциденте подтвердили в местной полиции, отметив, что сам боксер получил лишь незначительные травмы.

По данным стражей порядка, автомобиль, в котором находился 36-летний Джошуа, столкнулся с другим транспортным средством. Обстоятельства аварии выясняются. Представители полиции сообщили, что боксер находился среди пассажиров двигавшегося в колонне с охраной внедорожника.

Очевидцы трагедии рассказали местным медиа, что помогали пострадавшим сразу после столкновения, останавливали движение по дороге и пытались организовать спасательные работы до прибытия экстренных служб. Два человека, находившиеся в одном из автомобилей, погибли на месте.

"Это была авария из двух автомобилей: внедорожника Lexus и внедорожника Pajero. Джошуа сидел за водителем, а рядом с ним был еще один человек. Рядом с водителем также сидел пассажир, поэтому у разбившегося Lexus их было четверо. Его охрана была в машине за ними перед аварией. Пассажиры рядом с водителем и Джошуа погибли на месте", — рассказал очевидец.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн подтвердил факт аварии, отметив, что команда пытается получить полную информацию о состоянии спортсмена. По его словам, предварительные данные говорят о том, что жизни боксера ничего не угрожает.

Энтони Джошуа находится в Африке на отдыхе после победы нокаутом над Джейком Полом в Майами. Меньше двух недель назад он завершил бой в шестом раунде, одержав первую победу с 2024 года. Всего Джошуа одержал 28 побед в 32 боях, 25 из которых завершил нокаутом. Его единственные поражения были от Энди Руиса-младшего, Даниэля Дюбуа и два от Александра Усика.

