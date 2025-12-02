logo_ukra

Головна Новини Спорт бокс «Дуже відомий хлопець»: Усик сказав, з ким хоче вийти на ринг
commentss НОВИНИ Всі новини

«Дуже відомий хлопець»: Усик сказав, з ким хоче вийти на ринг

Український боксер Олександр Усик заявив про готовність наступного року вийти на ринг проти американця Деонтея Вайлдера

2 грудня 2025, 17:19
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Володар титулів WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик оголосив ім’я боксера, з яким він хотів би зустрітися на рингу наступного року.

«Дуже відомий хлопець»: Усик сказав, з ким хоче вийти на ринг

Олександр Усик. Фото: з відкритих джерел

У коментарі Boxing King Media український боксер заявив, що хоче провести поєдинок проти колишнього чемпіона Деонтея Вайлдера.

"Я продовжую битися. Наступного року я хочу битися з Деонтеєм Вайлдером. Для мене, я думаю, це цікаво. Цей хлопець — чемпіон світу, дуже відомий хлопець, сильний хлопець. Він є одним із найвеличніших суперважковаговиків останніх десяти років", — сказав Усик.

За його словами, Вайлдер – "перший варіант" та "перше ім’я", яке обговорюється зараз командою українського боксера. 

"Про другий варіант ми не говоримо. Зараз у мене є лише одна людина — це Деонтей", — наголосив Усик. 

Менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель підтвердив, що сторона американця також розглядає можливість організації цього бою. За його словами, команда була б не проти включити до своїх планів поєдинок проти Усика за наявності вигідної пропозиції. 

У липні Усик впевнено переміг британського боксера Даніеля Дюбуа нокаутом, у результаті чого вдруге став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Проте, як писав портал "Коментарі", у листопаді він відмовився від захисту титулу проти Фабіо Вордлі, через що втратив пояс WBO. 

Водночас 40-річний Деонтей Вайлдер вийшов на ринг наприкінці червня після чотирьох поразок у п’яти попередніх поєдинках. У бою зі своїм співвітчизником Тайрреллом Герндоном американець двічі відправив суперника в нокдаун, а в сьомому раунді рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу технічним нокаутом.

Ця перемога стала для Вайлдера першою з 2022 року, коли він нокаутував Роберта Геленіуса. Перед цим американець двічі зазнав поразки від Тайсона Ф’юрі, а згодом поступився за очками Джозефу Паркеру та програв нокаутом Чжану Чжилею. 

Раніше видання "Коментарі" писало, що абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик офіційно підтвердив, що готовий провести поєдинок проти американського блогера та боксера Джейка Пола. Однак лише після закінчення професійної кар’єри в боксі. Український чемпіон натякнув, що бій може відбутися за правилами ММА.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=rUtOBI1fiCs
