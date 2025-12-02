«Очень известный парень»: Усик сказал, с кем хочет выйти на ринг

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик объявил имя боксера, с которым он хотел бы встретиться на ринге в следующем году.

Александр Усик. Фото: из открытых источников

В комментарии Boxing King Media украинский боксер заявил, что хочет провести поединок против бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.

"Я продолжаю драться. В следующем году я хочу драться с Деонтеем Уайлдером. Для меня, я думаю, это интересно. Этот парень — чемпион мира, очень известный парень, сильный парень. Он является одним из величайших супертяжеловесов последних десяти лет", — сказал Усик.

По его словам, Вайлдер – первый вариант и первое имя, которое обсуждается сейчас командой украинского боксера.

"О втором варианте мы не говорим. Сейчас у меня есть только один человек – это Деонтей", — подчеркнул Усик.

Менеджер Уайлдера Шелли Финкель подтвердил, что сторона американца также рассматривает возможность организации этого боя. По его словам, команда была бы не прочь включить в свои планы поединок против Усика при наличии выгодного предложения.

В июле Усик уверенно победил британского боксера Даниэля Дюбуа нокаутом, в результате чего вторично стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Однако, как писал портал "Комментарии", в ноябре он отказался от защиты титула против Фабио Уордли, из-за чего потерял пояс WBO.

В то же время 40-летний Деонтей Уайлдер вышел на ринг в конце июня после четырех поражений в пяти предыдущих поединках. В бою со своим соотечественником Тайрреллом Герндоном американец дважды отправил соперника в нокдаун, а в седьмом раунде рефери остановил поединок, зафиксировав победу техническим нокаутом.

Эта победа стала для Уайлдера первой с 2022 года, когда он нокаутировал Роберта Гелениуса. Перед этим американец дважды потерпел поражение от Тайсона Фьюри, а затем уступил по очкам Джозефу Паркеру и проиграл нокаутом Чжану Чжилею.

Ранее издание "Комментарии" писало, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик официально подтвердил , что готов провести поединок против американского блоггера и боксера Джейка Пола. Однако только после окончания профессиональной карьеры в боксе. Украинский чемпион намекнул, что бой может состояться по правилам ММА.