Усик назвав свого майбутнього суперника: хто ним став

Абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик офіційно підтвердив, що готовий провести поєдинок проти американського блогера та боксера Джейка Пола. Однак лише після закінчення професійної кар’єри в боксі. Український чемпіон натякнув, що бій може відбутися за правилами ММА.

Джейк Пол та Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Американський блогер Джейк Пол нещодавно оприлюднив свій п’ятирічний план, у якому серед цілей назвав перемогу над Уcиком. Український боксер відреагував на плани американця та відповів на це у соцмережах.

"Гарний план, Джейк Пол. Але я тут не заради 5-го місця — лише заради першого. Скоро я завершу свою кар’єру в боксі, а потім чекатиму на тебе в клітці. Подивимося, чи в тебе є сміливість, чи ти просто створюєш хайп", — написав Усик.

Це вже не перший публічний обмін заявами між спортсменами. Ще після перемоги Усика над британцем Даніелем Дюбуа на "Вемблі" Джейк Пол піднявся на ринг, де боксери провели битву поглядів та здійснили рукостискання, яке багато хто розцінив як перший крок до майбутнього поєдинку.

Згодом Пол опублікував допис, де запропонував Усику провести бій за правилами змішаних єдиноборств. Це означає, що окрім ударів руками, спортсмени зможуть використовувати ноги, лікті, коліна та борцівські прийоми, зокрема кидки, удушення і больові захвати. Усик тоді відповів, що готовий битися з Джейком Полом після відпочинку.

Хто такий Джейк Пол

Джейк Пол — популярний ютубер і боксер, який розпочав професійну кар’єру у 2018 році. За сім років він здобув 11 перемог та зазнав однієї поразки. Його найгучніший бій відбувся у 2024 році, коли він переміг легендарного Майка Тайсона.

Очікується, що 38-річний Олександр Усик проведе ще один поєдинок у боксі перед завершенням кар’єри.

