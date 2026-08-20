Найкрасивіша легкоатлетка України знялася в купальнику на пляжі (ФОТО)

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко поділилася з підписниками атмосферними кадрами з відпочинку біля моря. 28-річна спортсменка опублікувала в Instagram серію фотографій з пляжу, які одразу привернули увагу її шанувальників.

Юлія Левченко. Фото з відкритих джерел

На фото Юлія Левченко позує біля берега в темному купальнику з білим візерунком та сонцезахисних окулярах. Спортсменка продемонструвала чудову фізичну форму, а під публікацією користувачі залишили чимало компліментів.

Левченко регулярно ділиться з аудиторією моментами з життя поза спортивними аренами. Її сторінка в соцмережі поєднує кадри з тренувань, змагань і подорожей, тому нові пляжні фотографії швидко викликали реакцію підписників.

Юлія Левченко спеціалізується на стрибках у висоту та є однією з найвідоміших представниць українського спорту. Найвищим результатом у її кар’єрі стало срібло чемпіонату світу 2017 року в Лондоні. Тоді українка подолала планку заввишки 2,01 метра та виборола одну з найважливіших нагород у своїй кар’єрі. Ще раніше Левченко стала чемпіонкою Юнацьких Олімпійських ігор 2014 року. Вона також здобувала медалі чемпіонатів Європи та перемагала на етапах престижної "Діамантової ліги".

Особистий рекорд українки у стрибках у висоту на відкритому повітрі становить 2,02 метра. Левченко має звання заслуженої майстрині спорту України та представляє Збройні сили України.

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