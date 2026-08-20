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Самая красивая легкоатлетка Украины снялась в купальнике на пляже (ФОТО)

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко поделилась впечатляющими кадрами отдыха в купальнике

20 августа 2026, 22:15
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Slava Kot

Самая красивая легкоатлетка Украины снялась в купальнике на пляже (ФОТО)

Юлия Левченко. Фото из открытых источников

Украинская прыгунка в высоту Юлия Левченко поделилась с подписчиками атмосферных кадров по отдыху у моря. 28-летняя спортсменка опубликовала в Instagram серию фотографий с пляжа, сразу привлекших внимание ее поклонников.

На фото Юлия Левченко позирует у берега в темном купальнике с белым узором и солнцезащитными очками. Спортсменка продемонстрировала отличную физическую форму, а под публикацией пользователи оставили немало комплиментов.

Левченко регулярно делится с аудиторией моментами из жизни вне спортивных арен. Ее страница в соцсети совмещает кадры по тренировкам, соревнованиям и путешествиям, поэтому новые пляжные фотографии быстро вызвали реакцию подписчиков.

Юлия Левченко специализируется на прыжках в высоту и является одной из известнейших представительниц украинского спорта. Самым высоким результатом в ее карьере стало серебро чемпионата мира 2017 года в Лондоне. Тогда украинка преодолела планку высотой 2,01 метра и добыла в борьбе одну из важнейших наград в своей карьере. Еще раньше Левченко стала чемпионкой Юношеских Олимпийских игр в 2014 году. Она также добывала медали чемпионатов Европы и побеждала на этапах престижной "Бриллиантовой лиги".

Личный рекорд украинки в прыжках в высоту на открытом воздухе составляет 2,02 метра. У Левченко есть звание заслуженной мастерицы спорта Украины и представляет Вооруженные силы Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько зарабатывает прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

Также "Кометнари" писали о самых сексуальных спортсменках на Олимпийских играх в Париже, куда попала Юлия Левченко.



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