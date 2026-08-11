Скільки заробляє Ярослава Магучіх: чи стала вона доларовою мільйонеркою

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх уже в 24 роки зібрала майже всі найпрестижніші титули світового спорту. Олімпійська чемпіонка, рекордсменка світу та багаторазова переможниця міжнародних турнірів входить до числа найуспішніших спортсменок України. Водночас її доходи суттєво відрізняються від заробітків футбольних чи тенісних зірок.

Ярослава Магучіх. Фото з відкритих джерел

У легкій атлетиці спортсмени не мають фіксованої зарплати. Основний дохід формується з призових за виступи та спонсорських контрактів. За перемогу на етапі Діамантової ліги атлети отримують близько 10 тисяч умовних одиниць, а тріумф у фіналі приносить приблизно 30 тисяч євро.

Найбільший фінансовий успіх для Магучіх принесла Олімпіада-2024 у Парижі. За золоту медаль спортсменка отримала 125 тисяч доларів державної винагороди та ще 50 тисяч доларів від міжнародної федерації легкої атлетики. За підрахунками українських ЗМІ, таким чином, лише призові за сезон можуть приносити українській стрибунці у висоту близько 300 тисяч доларів.

Водночас ще вагомішу частину доходів забезпечують рекламні контракти. Ярослава співпрацює з виробником спортивного одягу, брендом годинників та компанією з виробництва мінеральної води. Сукупна вартість цих угод оцінюється приблизно у 600 тисяч доларів на рік. Сама Магучіх раніше пояснювала, що саме спонсорські кошти є її основним джерелом особистого доходу, тоді як призові переважно витрачаються на тренувальні збори, екіпірування та підготовку до змагань.

Загалом річний дохід спортсменки може сягати близько 900 тисяч доларів. Враховуючи, що на найвищому міжнародному рівні вона виступає п'ять-шість років, за цей час Ярослава Магучіх цілком могла сформувати статки, які перевищують один мільйон доларів.

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