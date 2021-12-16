Украинская хоккейная Суперлига просит Бубку и Гутцайта разобраться в конфликте с Федерацией хоккея

В четверг, 16 декабря, "Совет Федерации хоккея Украины" распространил в социальных сетях заявление. Как передает hsl.com.ua, Федерацией было озвучено предложение применить дисциплинарные санкции к тем игрокам, тренерам, судьям и остальным лицам, которые принимают участия в Украинской хоккейной Суперлиги. По мнению функционеров, их действия нарушают регламентные нормы "ФХУ".

Украинская хоккейная Суперлига - фото hsl.com.ua

По мнению руководства Суперлиги, такое заявления противоречит нормам права. Ведь все участники УХС не являются членами "Федерации хоккея Украины", а поэтому не обязаны соблюдать какие-либо правила, установленные третьими организациями. Устав ФХУ запрещает участвовать в соревнованиях, проводимых не под эгидой организации, только своим членам.

Как итог, клубы Суперлиги в адрес Президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки и Министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта направили обращение с просьбой принять меры к действиям Федерации, а также провести реорганизацию ФХУ в общественный союз с последующими выборами на всех уровнях.

Стоит отметить, что Хоккейная Суперлига Украины готова защитить игроков, тренеров, судей и других специалистов, как в украинских судах, так и в Спортивном суде в Лозанне.

Ранее новостной портал "Комментарии" сообщал о том, что в чемпионате украинской хоккейной Суперлиги "Мариуполь" разобрался с "Альтаиром", а киевский клуб добыл свою первую победу в украинской хоккейной Суперлиге. Также, о том, что сборные Украины и Франции разыграли настоящий триллер на молодежном чемпионате мира по хоккею.

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