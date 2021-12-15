Сборные Украины и Франции разыграли настоящий триллер на молодежном чемпионате мира по хоккею

В среду, 15 декабря, в Эстонии были сыграны поединки третьего тура молодежного чемпионата мира в дивизионе 1В. Сборная Украины в самом драматичном матче победила в овертайме сборную Франции 7:6.

Сборная Украины - фото ФХУ

Уже после первого периода казалось, что у "сине-желтых" не будет проблем. Ведь на табло горели цифры – 5:1 в пользу подопечных Бобкина. На первый гол французов украинцы ответили пятью шайбами (Грабовецкий, Гончаренко, Симчук, Царковский и Трахт).

После перерыва, в другом и третьем периодах хоккеистов "сине-желтых" якобы подменили. Французе к концу финальной сирени смогли не только сравнять счет, но еще и благодаря шайбе Коломбена, выйти вперед. И только гол Симчука (за 3 минуты до конца игры) спас украинцев от поражения и перевел игру в дополнительное время.

В овертайме, нрав все же улыбнулся подопечным Бобкина. На третьей добавленной минуте Гребеник, забросив решающую шайбу в игре, помог одержать сборной победу.

Тем не менее французы продолжают возглавлять турнирную таблицу (семь баллов), а украинские хоккеисты находятся на четвертой позиции (пять баллов).

Франция – Украина – 6:7 (1:5, 3:0, 2:1, 0:1 ОТ)

Шайби: 1:0 Симонсен (Руссель), 05:26; 1:1 Грабовецкий (Варава, Ткач), 06:48; 1:2 Гончаренко (Симчук – в большинстве), 07:38; 1:3 Симчук (Коржилецкий, Гончаренко), 10:47; 1:4 Царковский (Чолач, Панасенко), 11:49; 1:5 Трахт (Мужчина), 19:30; 2:5 Гориф (Боск – в большинстве), 23:25; 3:5 Йерв (Гориф, Симонсен), 30:40; 4:5 Дер, 31; 5:5 Леборнь, 42:07; 6:5 Коломбен (Симонсен – в большинстве), 46:13; 6:6 Симчук (Трахт, Гончаренко); 6:7 Гребеник (Симчук, Коржилецкий), 62:44.

Ранее новостной портал "Комментарии" сообщал о том. что сборная Украины U-20 с неожиданным результатом завершила поединок против Японии на чемпионате мира в Таллинне.





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