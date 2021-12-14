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Киевский клуб добыл свою первую победу в украинской хоккейной Суперлиге

Вратарь "Сокола" Макаренко оформил первый шатаут в лиге

сегодня, 22:15
Автор:

Олег Терещенко
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Во вторник, 14 декабря, в рамках 2-го тура хоккейной Суперлиги Украины "Краматорск" принимал киевский СК "Сокол". 

Киевский клуб добыл свою первую победу в украинской хоккейной Суперлиге

"Краматорск" - СК "Сокол" - фото с УХСЛ

Как сообщает hsl.com.ua, первый период прошел в бескомпромиссной борьбе с большим количеством голевых атак. Но, благодаря голкиперам обеих команд, на перерыв хоккеисты уходили с нулевым счетом.

Во втором отрезке игры СК "Сокол" вышел вперед. Киевляне воспользовались преимуществом в одного игрока, и Егор Иванов умело забросил шайбу в ворота Труса.

В заключительном периоде обе команда продемонстрировали отличный хоккей с множеством опасных моментов возле ворот. Более удачливым оказались хоккеисты СК "Сокол". Они дважды воспользовались ошибками краматорцев и завершили поединок с победным счетом 3:0.

Таким образом, СК "Сокол" добыл первую победу в истории клуба, а голкипер киевского клуба Данила Макаренко оформил первый шатаут в истории хоккейной Суперлиги Украины.

"Краматорск" — СК "Сокол" 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 Иванов (Шахворостов, Костицин, больш.), 38:08; 0:2 Мельников, 58:56; 0:3 Шахворостов, 59:41. 

"Краматорск": Трус (Кучер); Бабрусев — Таран (А), Ваулин — Летов, Мальцев — Афанасьев; Столяренко (К) — Сергиевский — Градович, Жвачкин (А) — Афанасьев — Гриценко, Тимченко — Семёнов — Середницкий, Говорушко — Сирченко — Калинычев.

СК "Сокол": Макаренко (Теплицкий); Дорофеев (А) — Мицкевич, Шуленин — Халиков, Петрухно (К) — Фроленко; Шахворостов — Иванов — Костицын (А), Мельников — Олейник — Стоклоса, Курах — Хирса — Амиров. 

Ранее новостной портал "Комментарии" сообщал о том, что сборная Украины U-20 с неожиданным результатом завершила поединок против Японии на чемпионате мира в Таллине.



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Источник: https://hsl.com.ua/news/sk-sokol-obygral-kramatorsk-i-dobyl-pervuyu-pobedu-v-istorii-kluba_66671/
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