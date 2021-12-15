В чемпионате украинской хоккейной Суперлиги "Мариуполь" разобрался с "Альтаиром"

В среду, 15 декабря, в рамках второго тура хоккейной Суперлиги Украины дружковский "Альтаир" встретился с "Мариуполем".

"Мариуполь" - "Альтаир" - фото УХС

Как передает hsl.com.ua, первая двадцатиминутка завершилась с минимальным преимуществом "стальных чаек". Правда, первыми в счете повели именно хоккеисты "Альтаира". Точным броском отметился Илья Коренчук. "Мариуполь" ответил дважды. Вначале Сергей Твердохлебов сравнял счет. А под конец периода Виктор Тютченко забросил вторую шайбу.

Сразу же после перерыва, дружковцы сравняли счет, но тут же пропустили в ответ. При счете 3:2 в пользу "чаек", Сергей Твердохлебов, а затем и Элиезер Щербатов помогают своими точными бросками уйти на последний перерыв "Мариуполю" с солидным преимуществом в три шайбы.

В заключительной двадцатиминутке подопечные Сергея Витера не сбавляя оборотов забили еще парочку голов.

В этом матче свой первый хет-трик в чемпионате оформил Сергей Твердохлебов. Так же, дубль на счету Виктора Тютченко.

"Альтаир" — "Мариуполь" 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

Шайбы: 1:0 Коренчук, 13:40; 1:1 Твердохлебов (Севанькаев, больш.), 12:45; 1:2 Тютченко (Янишевский, Чердак), 18:35; 2:2 Трандафилов (Сидоренко), 21:49; 2:3 Тютченко (Чердак), 22:38; 2:4 Твердохлебов (Алексеев, Севанькаев), 24:22; 2:5 Щербатов (Алексеев, Декало), 35:40; 2:6 Твердохлебов (Севанькаев), 50:41; 2:7 Костиков (Артамонов, Зуев), 53:16

"Альтаир": Терлецкий (Печорин); Кочетков – Буценко – Коренчук, Раскин – Игнатенко, Сидоренко – Трандафилов – Крикля, Мельник – Папуна, Дубский – Яйлов – Ханенко, Реснянский – Терёшин, Олейник – Кобиков.

"Мариуполь": Дуве (Трифонов); Твердохлебов – Севанькаев – Казаковцев, Декало – Лысенко, Милёхин – Щербатов – Мазур, Алексеев – Артамонов, Тютченко – Чердак – Янишевский, Горечишников – Олендаренко, Костиков – Ружников, Зуев.

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