Стало известно, кто вошел в ТОП-10 бомбардиров украинской хоккейной Суперлиги

Сразу три хоккеиста СК "Сокол" входят в десять самых результативных игроков хоккейной Суперлиги Украины по системе "гол пас". Как сообщает hsl.com, это нападающие киевского клуба Виктор Шахворостов, Дмитрий Марченков и Сергей Мельников.

Украинская хоккейная Суперлига - фото hsl.com.ua

Причем Шахворостов идет на первом месте в списке топ-бомбардиров лиги. Также в активе Виктора наибольшее количество заброшенных шайб среди всех игроков Лиги, а именно 12 в 16 матчах.

Топ-10 бомбардиров Суперлиги:

Виктор Шахворостов (СК "Сокол") 16 матчей, 21 очко

Элиезер Щербатов ("Мариуполь") 15 матчей, 21 очко

Александр Пересунько ("Донбасс") 15 матчей, 21 очко

Дмитрий Марченко (СК "Сокол") 12 матчей, 19 очков

Ярослав Сергиевский ("Краматорск") 15 матчей, 17 очков

Сергей Мельников (СК "Сокол") 16 матчей, 17 очков

Андрей Сигарев ("Донбасс") 14 матчей, 16 очков

Владислав Бойко ("Мариуполь") 8 матчей, 16 очков

Артём Градович ("Краматорск") 17 матчей, 16 очков

Олег Шишлянников ("Донбасс") 14 матчей, 15 очков

4 и 6 февраля СК "Сокол" сыграет очередные домашние матчи регулярного чемпионата Суперлиги с "Краматорском" и "Мариуполем" соответственно. Начало поединков в Броварском "Терминале" в 19:00 4 февраля и в 17:00 6 числа.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о статистике на экваторе чемпионата хоккейной Суперлиги Украины. Кроме того, "Комментарии" сообщали о том, что буллитная серия решила ход встречи "Краматорск" — "Мариуполь". А также российские спортсмены , участвующие в Олимпиаде в Пекине в этом месяце, будут соревноваться без флага и государственного гимна из-за допинговых санкций.





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