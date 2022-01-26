Снайперы, надежные вратари и авторы рекордов: статистика экватора чемпионата хоккейной Суперлиги Украины



















Хоккейная Суперлига Украины стремительно близится к своему экватору. Пресс-служба hsl.com в этом материале рассказывает про лучших игроков в каждом клубе Суперлиги

Украинская хоккейная Суперлига - фото hsl.com.ua

"Альтаир" — Илья Коренчук

Именно Илья является самым результативным игроком команды из Дружковки. Опытный хоккеист усилил молодую команду Владимира Карабаджака, помогая юным спортсменам перейти из детского во взрослый хоккей. На счету Коренчука 9 (2+7) очков в 12 матчах при показателе полезности -12. Самым результативным защитником в составе "Альтаира" с 3 (0+3) очками стал Дмитрий Игнатенко, а номером 1 в воротах — является Богдан Дьяченко, который провел в рамке ворот 519 минут и 56 секунд, отразил 402 броска (90% сэйвов) и пропустил 43 шайбы. Таким образом, коэффициент надежности Богдана Дьяченко составил 4.9.

"Белый Барс" — Юрий Качан

В "Белом Барсе" чаще всего отличается набранными баллами Юрий Качан. Всего в 14 матчах 13-й номер "барсов" набрал 8 (6+2) баллов при показателе полезности -7. Среди защитников в составе коллектива из Белой Церкви лидирует опытный Владимир Алексюк, который набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности -9.

Больше всего игрового времени среди вратарей у белоцерковцев получает Василий Полгородник — 625 минут и 28 секунд, 363 отраженных броска и 50 пропущенных шайб при коэффициенте надежности 4.7.





"Мариуполь" — Элиезер Щербатов

Израильский форвард "стальных чаек" Элиезер Щербатов возглавляет гонку бомбардиров не только в своей команде, но и во всей Суперлиге в целом. После 15 сыгранных матчей на счету нападающего 21 (11+10) очков при показателе полезности +10. Среди защитников и в "Мариуполе", и в турнире лидирует Роман Алексеев. На счету результативного защитника 13 (1+12) очков в 15 матчах, показатель полезности +14 и 47 бросков.

Лучшим вратарем является Алексей Трифонов, который за 689 минут и 43 секунды пропустил 32 шайбы, отразил 371 бросок и записал себе в статистику коэффициент надежности 2.7.

СК "Сокол" — Виктор Шахворостов

Лидером новичка украинского хоккея по набранным очкам является Виктор Шахворостов, который в 14 матчах набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности +9. Среди защитников по очкам в киевском клубе лидирует Никита Мицкевич. Хоккеист в 14 матчах набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности +11. Среди вратарей у киевского клуба лидирует Даниил Яковлев, который провел в рамке ворот СК "Сокол" 479 минут и 14 секунд, отбив 230 бросков и пропустив 19 шайб при коэффициенте надежности 2.3.





"Краматорск" — Ярослав Сергиевский

У краматорчан гонку бомбардиров возглавляет Ярослав Сергиевский, который в 15 матчах набрал 17 (3+14) очков при показателе полезности +2. Самым результативным защитником в "Краматорске" является Денис Бердникс, который за 11 матчей набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности +1.

В рамке ворот "Краматорска" 611 минут и 47 секунд провел Виталий Трус, отразив 279 бросков противников и пропустив 27 шайб. Таким образом, коэффициент надежности опытного голкипера краматорчан составляет 2.6.

"Донбасс" — Александр Пересунько

Второе место в бомбардирском зачете хоккейной Суперлиги и первое в "Донбассе" занимает молодой форвард Александр Пересунько, который набрал 20 (8+12) очков при показателе полезности +12 в 14 матчах. Отметим, что Александр Пересунько стал автором первого хет-трика в истории хоккейной Суперлиги Украины.

Самым результативным защитником дончан является Филипп Пангелов-Юлдашев, который в 14 матчах набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности +6.

Первым номером в воротах дончан является Андрей Макаров, который за 687 минут и 13 секунд отбил 282 броска, пропустив при этом 22 шайбы. Коэффициент надежности донецкого голкипера составил 1.9.





Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что буллитная серия решила ход встречи "Краматорск" — "Мариуполь".

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