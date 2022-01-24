Буллитная серия решила ход встречи "Краматорск" - "Мариуполь"

В понедельник, 24 января, в рамках 15-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Краматорск" сыграл с "Мариуполем".

"Краматорск" - "Мариуполь" - фото из hsl.com

По сообщению hsl.com, в первом отрезке матча обе команды присматривались друг к другу и обменивались моментами. "Краматорск" атаковал ворота Алексея Трифонова, пытаясь открыть счет в матче, и это им удалось. Автором шайбы стал Александр Фирсов.

Во втором периоде гости начали действовать более активно, создавая моменты у ворот Виталия Труса и атакуя соперника, но им так и удалось сравнять счет. Хозяева оставили преимущество за собой.

В завершающей двадцатиминутке "Мариуполь" не сбавлял напор, но и "Краматорск" заставлял вступать в игру вратаря "железных чаек". Однако подопечные Сергея Витера сломали напор соперника и сравняли счет – Вадим Мазур направил шайбу в верхнюю девятку ворот. До конца периода командам не удалось определить лидера, переведя матч в оветайм.

В дополнительной пятиминутке обе команды создавали хорошие моменты, но вратари держали ворота на замке. Результат матча определился в серии буллитов, где решающий буллит исполнил Андрей Жвачкин.

"Краматорск" — "Мариуполь" 2:1 ПБ (1:0; 0:0; 0:1; 0:0; 1:0)

Шайбы: 1:0 Фирсов (Середницкий), 19:38; 1:1 Мазур (Янишевский, Коваленко), 54:30; Жвачкин – решающий буллит

"Краматорск": Трус (Кучер); Ваулин – Бердникс, Мальцев – Кругляков, Афанасьев (А) – Фирсов, Суховольский; Кобильник – Семочкин – Жвачкин (А), Тимченко – Сергиевский – Градович, Дуюн – Калинич – Целогородцев, Середницкий – Сирченко – Бабрусев.

"Мариуполь": Трифонов (Дуве); Алексеев – Тунхузин, Декало – Лысенко, Олендаренко – Кудряшов, Филимонов; Мильохин – Бойко – Щербатов (А), Коваленко – Твердохлебов – Костиков, Чердак (А) – Янишевский – Тютченко, Зуев – Мазур (К) – Ружников.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в 15-м туре "Белый Барс" дал бой лидеру Суперлиги.





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