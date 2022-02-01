Россияне будут соревноваться без своего флага и гимна на Олимпийских играх в Пекине: какая причина

Российские спортсмены, участвующие в Олимпиаде в Пекине в этом месяце, будут соревноваться без флага и государственного гимна из-за допинговых санкций. Об этом сообщает Reuters.

Российские фигуристы перед вылетом на Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года - Reuters

Почему ввели санкции против русского спорта и что они означают для спортсменов страны?

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции против российского национального антидопингового агентства РУСАДА. Эти меры имели ряд последствий для русского спорта на мировой арене.

WADA заявила, что российские власти "нагло и незаконно манипулировали" данными из Московской лаборатории несмотря на то, что их передача была условием для восстановления РУСАДА.

В ноябре 2015 года WADA признало агентство "неподходящим" после того, как доклад обнаружил доказательства массового применения допинга в российской легкой атлетике.

Санкции WADA, среди прочего, запретили России вывешивать свое знамя на больших спортивных соревнованиях в течение четырех лет. Позже после обращения России санкции были сокращены вдвое.

РУСАДА обжаловала это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

В декабре 2020 года CAS – высшая судебная инстанция спорта – постановила частично оставить в силе санкции, но уменьшила их вдвое до двух лет. Санкции истекают 16 декабря 2022 года.

Санкции запрещают России проводить, участвовать в торгах или предоставлять права на проведение крупных международных спортивных мероприятий, в частности, олимпийских и мировых чемпионатов. Они также запрещают стране вывешивать свой флаг и исполнять гимн на таких мероприятиях.

Российская делегация в Пекине, в состав которой входят 212 спортсменов, не может демонстрировать трехцветный флаг страны или какие-либо государственные эмблемы или символы.

Вместо того чтобы представлять Россию, спортсмены соревнуются как представители Олимпийского комитета России под аббревиатурой "РОК".

На их униформе вместо флага России изображен логотип Олимпийского комитета России – три огонька в цветах национального флага с олимпийскими кольцами под ними.

Санкции также означают, что российские члены правительства не могут участвовать или посещать Олимпиаду. Однако из этого правила есть исключения.

Высокие должностные лица, приглашенные главой государства, проводящего Олимпиаду, все еще могут присутствовать.

Россияне, которые будут соревноваться в Пекине, будут попадать под те же ограничения, что и их соотечественники, участвовавшие в летних Олимпийских играх в Токио.

Россию также лишили флага на зимних играх в Пхенчхане 2018 года в Южной Корее в качестве наказания за спонсируемый государством допинг на Играх в Сочи 2014 года.

Многие россияне также были отстранены от летних Игр в Рио-2016 в ответ на доклад WADA, обнаруживший систематический допинг в большом количестве олимпийских дисциплин.

Россия признала некоторые недостатки во внедрении антидопинговых правил, но отрицает, что ведет государственную допинговую программу.

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