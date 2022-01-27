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Стал известен список украинских биатлонистов на спринтерскую гонку в Арбере

В состав попало двенадцать спортсменов

сегодня, 20:30
Автор:

Олег Терещенко
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В пятницу, 28 января, в Арбере, Германия, пройдут спринты чемпионата Европы по биатлону.

Стал известен список украинских биатлонистов на спринтерскую гонку в Арбере

Анастасия Меркушина - фото из Facebook

Как сообщает xsport.ua, Украину на предстоящих стартах представят 12 спортсменов.

Мужская сборная Украины:

18. Андрей Доценко

34. Тарас Лесюк

40. Виталий Труш

51. Денис Насыко

102. Руслан Ткаленко

116. Андрей Орлык

Женская сборная Украины:

21. Анастасия Меркушина

24. Ольга Абрамова

31. Вита Семеренко

55. Юлия Журавок

78. Валерия Дмитренко

106. Анна Кривонос

Стоит отметить, что накануне, в индивидуальной гонке у женщин украинская биатлонистка Анастасия Меркушина стала седьмой, однако, если бы не допустила один промах на втором огневом рубеже, то, вероятно, оказалась бы в топ-3.

А вот остальные украинские биатлонистки результатами, мягко говоря, не порадовали. К примеру, Ольга Абрамова также допустила только один промах, но, из-за медленной работы на лыжне, стала только 26.

Выиграла гонку россиянка Евгения Буртасова, второе место заняла представительница Молдовы Алина Стремоус, третье – еще одна россиянка Наталья Гербулова.

Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Женщины:

1.   Евгения Буртасова (0+0+0+0) 44:22,9

2.   Алина Стремоус (1+0+0+0) +12,1

3.   Наталья Гербулова (0+0+0+0) +16,4

...

7.   Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +1:07,6

26.   Ольга Абрамова (0+1+0+0) +3:24,5

29.   Валерия Дмитренко (1+0+0+0) +3:53,2

41.   Юлия Журавок (1+1+0+1) +4:41,8

43.   Вита Семеренко (0+2+1+0) +4:53,9

DNS.   Анна Кривонос

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что стал известен состав сборной Украины по биатлону на чемпионат Европы в Арбере. Кроме того, украинский биатлонист сенсационно финишировал на чемпионате Европы по биатлону.


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Источник: https://xsport.ua/biathlon_s/news/sostavy-sbornoy-ukrainy-na-sprinty-chempionata-evropy_7559633/
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