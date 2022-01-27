Стал известен список украинских биатлонистов на спринтерскую гонку в Арбере

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Олег Терещенко
В пятницу, 28 января, в Арбере, Германия, пройдут спринты
чемпионата Европы по биатлону.
Анастасия Меркушина - фото из Facebook
Как сообщает xsport.ua, Украину на предстоящих стартах
представят 12 спортсменов.
18. Андрей Доценко
34. Тарас Лесюк
40. Виталий Труш
51. Денис Насыко
102. Руслан Ткаленко
116. Андрей Орлык
21. Анастасия Меркушина
24. Ольга Абрамова
31. Вита Семеренко
55. Юлия Журавок
78. Валерия Дмитренко
106. Анна Кривонос
Стоит отметить, что накануне, в индивидуальной гонке у
женщин украинская биатлонистка Анастасия Меркушина стала седьмой, однако,
если бы не допустила один промах на втором огневом рубеже, то, вероятно,
оказалась бы в топ-3.
А вот остальные украинские биатлонистки результатами,
мягко говоря, не порадовали. К примеру, Ольга Абрамова также допустила
только один промах, но, из-за медленной работы на лыжне, стала только 26.
Выиграла гонку россиянка Евгения Буртасова, второе
место заняла представительница Молдовы Алина Стремоус, третье – еще одна
россиянка Наталья Гербулова.
1. Евгения Буртасова (0+0+0+0) 44:22,9
2. Алина Стремоус (1+0+0+0) +12,1
3. Наталья Гербулова (0+0+0+0) +16,4
...
7. Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +1:07,6
26. Ольга Абрамова (0+1+0+0) +3:24,5
29. Валерия Дмитренко (1+0+0+0) +3:53,2
41. Юлия Журавок (1+1+0+1) +4:41,8
43. Вита Семеренко (0+2+1+0) +4:53,9
DNS. Анна Кривонос
Ранее информационный портал "Комментарии"
сообщал о том, что стал известен состав сборной Украины по биатлону
на чемпионат Европы в Арбере. Кроме того, украинский биатлонист сенсационно
финишировал на чемпионате Европы по биатлону.
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