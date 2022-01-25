Стал известен состав сборной Украины по биатлону на чемпионат Европы в Арбери

Со среды по воскресенье, 26 по 30 января (четыре дня), в немецком городе Арбер состоится чемпионат Евро по биатлону. Этот турнир станет заключительным соревнованием перед Олимпийскими играми в Пекине-2022.

Чемпионат Европы в Арбери - фото из открытых источников

Как сообщает suspilne.media, всего в программе чемпионата восемь гонок: индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования, а также две смешанные эстафеты: классическая и одиночная.

Хотя Евро по биатлону является последним стартом перед Олимпиадой-2022, выступающие там сборные не делегируют спортсменов из олимпийского списка. Там выступят спортсмены, которые не попадут на Зимнюю Олимпиаду в Пекине.

Что касается сборной Украины, то на чемпионате Европы в Арбере также будут представлять не попавшие в олимпийскую команду биатлонисты. Среди них – Анастасия Меркушина и Тарас Лесюк – запасные номера олимпийской сборной Украины.

Чемпионат Европы по биатлону-2022: расписание и календарь гонок

Среда, 26 января, 11:15. Индивидуальная гонка, мужчины (20 км)

Среда, 26 января, 15:00. Индивидуальная гонка, женщины (15 км)

Пятница, 28 января, 11.30. Спринт, мужчины (10 км)

Пятница, 28 января, 15.00. Спринт, женщины (7.5 км)

Суббота, 29 января, 11.30. Гонка преследования, мужчины (12.5 км)

Суббота, 29 января, 14:30. Гонка преследования, женщины (10 км)

Воскресенье, 30 января, 11.30. Смешанная эстафета

Воскресенье, 30 января, 14.30. Одиночная смешанная эстафета

Состав Украины на чемпионат Европы по биатлону

Мужчины: Денис Насыко, Виталий Труш, Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко, Сергей Телень, Андрей Орлик

Женщины: Вита Семеренко, Юлия Журавок, Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Анна Кривонос, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что стал известен список, кто из украинских спортсменов отправится в Пекин, на Олимпиаду-2022.

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