Украинский биатлонист сенсационно финишировал на чемпионате Европы по биатлону

В среду, 26 января, в Арбере (Германия) стартовал чемпионат Европы по биатлону. Как сообщает suspilne.media, соревновательную программу соревнований открывали индивидуальные гонки мужчин. Украину в этой дисциплине представили шесть биатлонистов – Тарас Лесюк, Денис Насико, Виталий Труш, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко и Андрей Орлик.

Украинский биатлонист - фото из Biathlon.com.ua

Тарас долгое время держался среди лидеров — он "чисто" прошел первые два огневых рубежа, после чего ошибся на третьем, что и помешало ему преодолеть высшие позиции. Последняя стрельба Лесюка так же была без ошибок. Наконец-то он показал 6-й результат в своей первой гонке на континентальном первенстве.

На один недостаток больше сделал Насико. Таким образом, он стал 15-м.

Орлик и Труш, в свою очередь, закончили индивидуальную гонку на 40-м и 39-м местах соответственно. Еще два украинца Доценко и Ткаленко совершили более семи промахов во время стрельбы, а их отставание от лидера составило около 10 минут, поэтому завершили они выступление в девятом десятке участников.

Что касается лидеров гонки, то первым же финишировал норвежец Сверре Дален Аспенс. Он преодолел дистанцию за 51:32.1 минуты, а также не отметился ошибками во время стрельбы. Другим стал россиянин Антон Бабиков, а третьим – немец Маттиас Дорфер.

К слову, еще один фаворит соревнований – другой представитель Норвегии Иоганнес Дали – не смог и близко подобраться к цветочной церемонии. Трехкратный призер чемпионатов мира допустил семь промахов и финишировал вне топ-60.

Чемпионат Европы Индивидуальная гонка. Мужчины

Сверре Дален Аспенс (Норвегия, 0 0 0 0) 51:32.1

Антон Бабиков (Россия, 0 0 0 0) 11.6

Маттиас Дорфер (Германия, 0 0 0 0) 1:08.9

Оскар Ломбардо (Франция, 0 0 0 0) 1:36.8

Филипп Хорн (Германия, 1 0 1 1) 2:02.3

Тарас Лесюк (Украина, 0 0 1 0) 2:10.0

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15. Денис Насико (Украина, 0 1 0 1) 3:38.2

39. Виталий Труш (Украина, 0 1 2 1) 5:35.6

40. Андрей Орлик (Украина, 0 1 0 1) 5:37.0

83. Андрей Доценко (Украина, 2 2 2 1) 10:28.5

86. Руслан Ткаленко (Украина, 2 2 0 4) 10:54.0

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что стал известен состав сборной Украины по биатлону на чемпионат Европы в Арбере.

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