Скоро в Украине стартует первый чемпионат хоккейной Суперлиги

Чемпионат украинской хоккейной Суперлиги стартует в первой декаде декабря. По сообщению XSPORT, турнир предварительно начнется 7 или 8 числа.

Украинская хоккейная Суперлига - фото: xsport.ua

На сегодняшний день ведутся активные работы по запуску новой лиги. Формируется календарь поединков и готовятся регламенты чемпионата. Учитывая окончательный состав участников Суперлиги, каждая команда сыграет не больше 30 матчей, а также проведут серию плей-офф для определения победителя.

Стоит отметить, что учредителями чемпионата выступили шесть клубов: ХК "Мариуполь", ХК "Краматорск", ХК "Донбасс" (Донецк), ХК "Белый Барс" (Белая Церковь), МХК "Динамо" (Харьков), ХК "Молодая Гвардия" (Дружковка). К ним присоединится и киевский СК "Сокол", который 24 ноября также объявил желание принять участие в лиге.

Совсем недавно, 16 ноября, шесть украинских клубов приняли решение о создании хоккейной Суперлиги. Причиной такого действия послужил конфликт между Федерацией хоккея Украины и Украинской хоккейной лиги.

Участие еще одной титулованной команды ХК "Кременчук", а также ХК "Днепр" и ХК "Рулав Одд" остается под вопросом.

Стоит напомнить, что до этого, на протяжении чуть больше пяти лет в Украине проводился обновленный чемпионат УХЛ-Пари-матч, в котором победителями становились две команды – четырежды золотые медали выигрывал донецкий ХК "Донбасс" и один раз успех праздновали хоккеисты ХК "Кременчук".

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