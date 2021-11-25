Скоро в Украине стартует первый чемпионат хоккейной Суперлиги

Рубрики
МЕНЮ
Олег Терещенко
Чемпионат украинской хоккейной Суперлиги стартует в
первой декаде декабря. По сообщению XSPORT, турнир предварительно начнется 7
или 8 числа.
Украинская хоккейная Суперлига - фото: xsport.ua
На сегодняшний день ведутся активные работы по запуску
новой лиги. Формируется календарь поединков и готовятся регламенты чемпионата.
Учитывая окончательный состав участников Суперлиги, каждая команда сыграет не больше
30 матчей, а также проведут серию плей-офф для определения победителя.
Стоит отметить, что учредителями чемпионата выступили шесть клубов: ХК "Мариуполь", ХК "Краматорск", ХК "Донбасс" (Донецк), ХК "Белый Барс" (Белая Церковь), МХК "Динамо" (Харьков), ХК "Молодая
Гвардия" (Дружковка). К ним присоединится и киевский СК "Сокол",
который 24 ноября также объявил желание принять участие в лиге.
Совсем недавно, 16 ноября, шесть украинских клубов
приняли решение о создании хоккейной Суперлиги. Причиной такого действия
послужил конфликт между Федерацией хоккея Украины и Украинской хоккейной лиги.
Участие еще одной титулованной команды ХК "Кременчук", а
также ХК "Днепр" и ХК "Рулав Одд" остается под вопросом.
Стоит напомнить, что до этого, на протяжении чуть больше
пяти лет в Украине проводился обновленный чемпионат УХЛ-Пари-матч, в котором
победителями становились две команды – четырежды золотые медали выигрывал
донецкий ХК "Донбасс" и один раз успех праздновали хоккеисты ХК "Кременчук".
Ранее информационный портал "Комментарии"
рассказывал о том, во сколько обошлась свадьба Элины Свитолиной с Гаэлем
Монфисом. Также, "Комментарии" сообщали о том, сколько денег в
среднем зарабатывает футболист в украинской ПФЛ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости