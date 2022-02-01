logo

BTC/USD

38535.59

ETH/USD

2767.29

LTC/USD

114.64

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт зимние виды спорта Определились финалисты хоккейной Лиги чемпионов
commentss НОВОСТИ Все новости

Определились финалисты хоккейной Лиги чемпионов

Кипер финской "Таппары" в игре с "Мюнхеном" оформил шатаут

сегодня, 22:20
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

Во вторник, 1 февраля, состоялся полуфинальный поединок хоккейной Лиги чемпионов. Как сообщает xsport.ua, финская клуб "Тапара" на домашней арене со счетом 3:0 обыграла немецкий "Мюнхен" и стал вторым финалистом Лиги чемпионов.

Определились финалисты хоккейной Лиги чемпионов

"Таппара" - фото из championshockeyleague

Стоит отметить, что судьба полуфинального матча была решена в третьем периоде, в котором финны забросили две шайбы.

Лига чемпионов. Полуфинал

"Таппара" – "Мюнхен" 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) 

1:0 Куусела(Левтхи, Рантакари), 04:13 ГБ

2:0 Луото (Рантакари, Танус) 51:47

3:0 Куусела (Рантакари, Левтхи), 53:29, ГБ

Вратари: Хельянко – Хаукеланн

Стоит отметить, что полуфинальная игра переносилась три раза из-за вспышек коронавируса в командах. Первоначально запланированные полуфинальные игры между двумя командами должны были пройти 4 и 11 января Последней планируемой датой было 25 января.

В то время, во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов "Рёгле" во второй раз обыграл действующего чемпиона шведскую "Фрелунду".

В первом матче дебютант турнира сотворил сенсацию — "Рёгле" выиграл со счетом 5:3.

Лига чемпионов. Полуфинал.

"Фрелунда" – "Рёгле" 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Первый матч: 5:3

0:1 Бенгтссон (Фергюсон, Сджодин), 00:32

0:2 Эверберг (Экестахл-Йонсон, Тамбелини) 35:18 ГБ

0:3 Ларссон, 50:36

1:3 Йоханссон, 56:10 ГБ

Вратари: Томкинс – Рифалк

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, кто вошел в ТОП-10 бомбардиров украинской хоккейной Суперлиги. Кроме того, портал показывал статистику экватора чемпионата хоккейной Суперлиги Украины. А буллитная серия решила ход встречи "Краматорск" — "Мариуполь".


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://xsport.ua/hockey_s/news/tappara-uverenno-pereigrala-myunkhen-i-vyshla-v-final-ligi-chempionov_7609762/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!