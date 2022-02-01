Определились финалисты хоккейной Лиги чемпионов

Во вторник, 1 февраля, состоялся полуфинальный поединок хоккейной Лиги чемпионов. Как сообщает xsport.ua, финская клуб "Тапара" на домашней арене со счетом 3:0 обыграла немецкий "Мюнхен" и стал вторым финалистом Лиги чемпионов.

"Таппара" - фото из championshockeyleague

Стоит отметить, что судьба полуфинального матча была решена в третьем периоде, в котором финны забросили две шайбы.

Лига чемпионов. Полуфинал

"Таппара" – "Мюнхен" 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

1:0 Куусела(Левтхи, Рантакари), 04:13 ГБ

2:0 Луото (Рантакари, Танус) 51:47

3:0 Куусела (Рантакари, Левтхи), 53:29, ГБ

Вратари: Хельянко – Хаукеланн

Стоит отметить, что полуфинальная игра переносилась три раза из-за вспышек коронавируса в командах. Первоначально запланированные полуфинальные игры между двумя командами должны были пройти 4 и 11 января Последней планируемой датой было 25 января.

В то время, во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов "Рёгле" во второй раз обыграл действующего чемпиона шведскую "Фрелунду".

В первом матче дебютант турнира сотворил сенсацию — "Рёгле" выиграл со счетом 5:3.

Лига чемпионов. Полуфинал.

"Фрелунда" – "Рёгле" 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Первый матч: 5:3

0:1 Бенгтссон (Фергюсон, Сджодин), 00:32

0:2 Эверберг (Экестахл-Йонсон, Тамбелини) 35:18 ГБ

0:3 Ларссон, 50:36

1:3 Йоханссон, 56:10 ГБ

Вратари: Томкинс – Рифалк

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