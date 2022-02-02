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Две хоккейные сборные отказались от участия в мировых соревнованиях 2022 года

Есть положительные новости-восстановление молодежного чемпионата мира

сегодня, 19:55
Автор:

Олег Терещенко
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В этом году две сборные приняли решение не играть в хоккей. Как сообщает xsport.ua, сборные Новой Зеландии и Австралии решили не выступить ни на одном чемпионате мира в этом году. Руководство федерации этих стран отозвали свои команды из-за неутихающей пандемии COVID-19. Кроме того, еще одной причиной стали множества правил и ограничений для игроков.

Две хоккейные сборные отказались от участия в мировых соревнованиях 2022 года

Сборная Новая Зеландия - фото из открытых источников

Хоккейная мужская сборная Новой Зеландии, оказывается, должна была сыграть в дивизионе II, группа B в столице Исландии Рейкьявике. Учитывая отказ, теперь в группе осталось пять команд: Грузия, Исландия, Бельгия, Болгария и Мексика. В то же время, после того, как Австралия самоустранилась, в группе A остались: Нидерланды, Хорватия, Израиль, Китай и Испания. Игры состояться в хорватском городе Загреб. 

Теперь, из-за двух сборных, о новом расписании игр будет известно в ближайшее время.

Помимо этого, Новая Зеландия и Австралия объявили о том, что снимают с чемпионатов мира и команды U18. О снятии других сборных федерации этих стран объявили раньше.

Стоит напомнить, о том, что президент Международной федерации хоккея (IIHF)

Люк Тардиф: "Молодежный чемпионат мира пройдет летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут".

Отметим, что еще зимой (а точнее в декабре) этого года, МЧМ начался в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дире, но из-за коронавируса был прерван. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какую сумму денег Китай потратил на проведение зимней олимпиады в Пекине. Также, информационный портал рассказывал о том, что россияне будут соревноваться без своего флага и гимна на Олимпийских играх в Пекине.


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Источник: https://xsport.ua/hockey_s/news/novaya-zelandiya-vsled-za-avstraliey-otkazalas-ot-uchastiya-vo-vsekh-blizhayshikh-chempionatakh-mira_7629447/
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