logo

BTC/USD

38829.42

ETH/USD

2782.12

LTC/USD

113.68

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Стало известно, какую сумму денег Китай потратил на проведение зимней олимпиады в Пекине
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какую сумму денег Китай потратил на проведение зимней олимпиады в Пекине

Цена вопроса колеблется в миллиардах долларов

сегодня, 20:30
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

В пятницу 4 февраля начинается зимняя Олимпиада-2022. Участие в ней примут 2871 спортсменов, представляющих 91 страну мира.

Стало известно, какую сумму денег Китай потратил на проведение зимней олимпиады в Пекине

Олимпиада - фото из открытых источников

По официальной информации Оргкомитета Олимпиады-2022, организация проведения Игр стала менее затратной за всю историю. Утверждают, что проведение Олимпиады обошлось стране в 3,9 миллиарда долларов. Как сообщает suspilne.media, реальная стоимость проведения зимних Игр в Пекине может быть существенно занижена.

Сколько стоило Китаю проведение Олимпиады-2022

Реальная стоимость проведения зимних Олимпийских игр в Пекине оценивается в более чем 38.5 миллиардов долларов.

Самая большая сумма средств была потрачена на инфраструктуру: в частности, инвестиции на эти программы обошлись в 20.8 миллиардов долларов.

— инвестиции в инфраструктуру – 20.8 миллиардов долларов;

— расходы на сообщение поездом между городами Пекин и Чжанцзякоу, которые будут принимать Олимпиаду-2022 – 9.2 миллиарда долларов;

— расходы на подготовку к Олимпиаде и зарплату работникам – 3.9 миллиардов долларов

— расходы на строительство спортивных сооружений — 3.7 миллиардов долларов

— расходы на строительство новых станций метро – 0.77 миллиардов долларов

Причина в существенной разнице между объявленной суммой затрат и реальной состоит в том, что Китай не включал в стоимость проведения Олимпиады расходы на транспорт, инвестиции в инфраструктуру (в том числе и спортивную), а также сумму средств, потраченных на строительство олимпийских поселков.

Таким образом, реальные расходы на проведение Олимпиады-2022 почти идентичны, что и на летние Олимпийские игры. Тогда на проведение летней Олимпиады в Пекине (в 2008 году) Китай потратил 42 миллиарда долларов.

Ранее "Комментарии" сообщали о причинах того, что россияне сразятся без своего флага и гимна на Олимпийских играх в Пекине.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/202900-olimpiada-2022-skilki-kostuvalo-kitau-provedenna-igor-u-pekini/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!