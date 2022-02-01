Стало известно, какую сумму денег Китай потратил на проведение зимней олимпиады в Пекине

В пятницу 4 февраля начинается зимняя Олимпиада-2022. Участие в ней примут 2871 спортсменов, представляющих 91 страну мира.

Олимпиада - фото из открытых источников

По официальной информации Оргкомитета Олимпиады-2022, организация проведения Игр стала менее затратной за всю историю. Утверждают, что проведение Олимпиады обошлось стране в 3,9 миллиарда долларов. Как сообщает suspilne.media, реальная стоимость проведения зимних Игр в Пекине может быть существенно занижена.

Сколько стоило Китаю проведение Олимпиады-2022

Реальная стоимость проведения зимних Олимпийских игр в Пекине оценивается в более чем 38.5 миллиардов долларов.

Самая большая сумма средств была потрачена на инфраструктуру: в частности, инвестиции на эти программы обошлись в 20.8 миллиардов долларов.

— инвестиции в инфраструктуру – 20.8 миллиардов долларов;

— расходы на сообщение поездом между городами Пекин и Чжанцзякоу, которые будут принимать Олимпиаду-2022 – 9.2 миллиарда долларов;

— расходы на подготовку к Олимпиаде и зарплату работникам – 3.9 миллиардов долларов

— расходы на строительство спортивных сооружений — 3.7 миллиардов долларов

— расходы на строительство новых станций метро – 0.77 миллиардов долларов

Причина в существенной разнице между объявленной суммой затрат и реальной состоит в том, что Китай не включал в стоимость проведения Олимпиады расходы на транспорт, инвестиции в инфраструктуру (в том числе и спортивную), а также сумму средств, потраченных на строительство олимпийских поселков.

Таким образом, реальные расходы на проведение Олимпиады-2022 почти идентичны, что и на летние Олимпийские игры. Тогда на проведение летней Олимпиады в Пекине (в 2008 году) Китай потратил 42 миллиарда долларов.

Ранее "Комментарии" сообщали о причинах того, что россияне сразятся без своего флага и гимна на Олимпийских играх в Пекине.

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