Американка обновила рекорд по горнолыжному спорту

В Киллингтоне (США) проходил этап Кубка мира по слалому. Победительницей соревнований стала американская горнолыжница Микаэла Шифрин. Как передает suspilne.media, в первой попытке лучшее время продемонстрировала словачка Петра Влхова. Она опередила Микаэлу на 0,20 секунды. Но при второй попытке Петра во время спуска совершила ошибку, позволив американке опередить себя на 0,75 секунды.

Микаэла Шифрин - фото: Facebook

Таким образом, 26-летняя Микаэла Шифрин обновила рекорд Кубка мира, который держится с 1989 года.

Достижения Микаэла Шифрин

Для американской спортсменки победа в Киллингтоне стала уже 46-й в слаломе. Таким образом, Шифрин сравнялась по количеству побед в одном виде программы соревнования со шведским горнолыжником Ингемаром Стенмарком. Он 46 раз завоевал "золото" на этапах Кубка мира по гигантскому слалому. В последний раз швед поднимался на самую высокую ступень пьедестала уважения еще в 1989 году. В том же сезоне он окончил карьеру. При этом из Стенмарка также рекорд по общему количеству побед в Кубке мира. За свою карьеру он выиграл 86 соревнований.

Пока американская спортсменка занимает третье место по этому показателю – в ее активе 71 победа. Также ее опережает соотечественница Линдси Вонн. Она завершила карьеру в 2019 году и успела одержать 82 победы.

Отметим, что Микаэла Шифрин – двукратная олимпийская чемпионка, шеститикратная чемпионка мира. Многократная победительница этапов Кубка мира входит в тройку самых успешных женщин по количеству побед.

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