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Захарова истерически реагирует на решение по России: у мира остался последний шанс

Представительницу министерства иностранных дел РФ не устраивают правила допуска российских спортсменов к олимпийским соревнованиям.

сегодня, 10:50
Автор:
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Slava Kot
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Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала возможные условия допуска российских спортсменов к олимпиаде. В частности, дипломатка отреагировала на критерии в водных видах спорта, где от России готовы допускать только одного спортсмена в дисциплине с которым будут подписывать антивоенные декларации. 

Захарова истерически реагирует на решение по России: у мира остался последний шанс

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Захарова повторяет кремлевские нарративы пропаганды и обвиняет Запад, который, по ее словам, якобы политизирует спорт, однако никак не комментирует, что именно Россия начала полномасштабную войну в Украине.


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"Это просто позор для всех, кто прикрывается словами о мировом спорте, о своей причастности, принадлежности к идеям олимпизма", — жалуется Захарова.

Российская дипломатка считает, что таким образом Запад осуществляет сегрегацию по национальному признаку и называет такие действия в спорте расизмом против российских граждан.

"Это не что иное как расизм. У мира остался последний шанс на спасение мирового спорта от разрушительной логики коллективного Запада и центров НАТО", — заявила Захарова на телеканале "Матч ТВ".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале с российской теннисисткой, выступавшей на турнире в Соединенных Штатах и поддерживающей режим Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о российском спортивном издании, возмущенном поведением украинской теннисистки. После победы украинская теннисистка Даяна Ястремская не пожала руку канадской сопернице. Россияне считают такие действия нарушением фейр-плей не только по отношению к российским спортсменам, а вообще ко всем атлетам, которые соревнуются против украинских спортсменов и спортсменок.




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