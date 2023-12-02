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Возвращение зрителей на трибуны в Украине: почему это важно для спорта

Зрителей допустят на трибуны только после того, как будет разработан алгоритм, гарантирующий доступность и максимальную безопасность

сегодня, 14:34
Автор:
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Куров Артем
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На заседании Кабинета Министров Украины, состоявшемся 1 декабря, принято решение о допуске зрителей на спортивные мероприятия. Министерство молодежи и спорта, МВД и другим органам было поручено разработать порядок, который сделает безопасным для граждан посещение трибун.

Возвращение зрителей на трибуны в Украине: почему это важно для спорта

Болельщики сборной Украны. Фото с открытых источников

Министерство молодежи и спорта, совместно с МВД, службами безопасности и областными военными администрациями, разрабатывает алгоритм, гарантирующий доступность и максимальную безопасность для зрителей на стадионах. После согласования всех аспектов внедрения нового порядка будет объявлена дата, когда болельщики смогут снова посещать трибуны и поддерживать свои любимые команды.


Глава Министерства молодежи и спорта Матвей Бидный подчеркнул, что допуск зрителей на трибуны будет способствовать развитию спортивной отрасли, улучшит финансовое состояние спортивных организаций и наполнит болельщиков эмоциями, недостижимыми через телетрансляцию.

Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам снова быть финансово способными, и ни одна телетрансляция полностью не заменяет эмоции стадиона. Но первоочередной вопрос для нас – безопасность зрителей и спортсменов, – отметил чиновник.

Возвращение зрителей на трибуны в Украине: почему это важно для спорта - фото 2

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Источник: https://mms.gov.ua/news/uriad-doruchyv-rozrobyty-poriadok-dopusku-hliadachiv-na-trybuny-iz-doderzhanniam-bezpekovykh-umov?fbclid=IwAR35Zw_p05WW0nduRR0IsfVfK3SAfU9B4Jz1xGApiEmgM1o4YRzVmqla_mA
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