Возвращение зрителей на трибуны в Украине: почему это важно для спорта

На заседании Кабинета Министров Украины, состоявшемся 1 декабря, принято решение о допуске зрителей на спортивные мероприятия. Министерство молодежи и спорта, МВД и другим органам было поручено разработать порядок, который сделает безопасным для граждан посещение трибун.



Болельщики сборной Украны. Фото с открытых источников

Министерство молодежи и спорта, совместно с МВД, службами безопасности и областными военными администрациями, разрабатывает алгоритм, гарантирующий доступность и максимальную безопасность для зрителей на стадионах. После согласования всех аспектов внедрения нового порядка будет объявлена дата, когда болельщики смогут снова посещать трибуны и поддерживать свои любимые команды.

Глава Министерства молодежи и спорта Матвей Бидный подчеркнул, что допуск зрителей на трибуны будет способствовать развитию спортивной отрасли, улучшит финансовое состояние спортивных организаций и наполнит болельщиков эмоциями, недостижимыми через телетрансляцию.

Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам снова быть финансово способными, и ни одна телетрансляция полностью не заменяет эмоции стадиона. Но первоочередной вопрос для нас – безопасность зрителей и спортсменов, – отметил чиновник.

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