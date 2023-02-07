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У России появился новый враг. Россиянка говорит, что они всегда были против нас

В России подвергли критике норвежских биатлонисток. Все потому, что белорусов и россиян до сих пор не хотят пускать на международные соревнования.

сегодня, 17:30
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Автор:

Slava Kot

После полномасштабного вторжения России в Украину спортсмены из страны-агрессора были исключены из многих видов спорта. Норвежские спортсмены также считают, что для россиян не должно быть места в биатлоне. Биатлонистка из РФ утверждает, что норвежцы всегда были против россиян и называет коллег "неприятными тараканами". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

У России появился новый враг. Россиянка говорит, что они всегда были против нас

Бывшая российская биатлонистка Анфиса Резцова. Фото из открытых источников

Пока Международный олимпийский комитет решает, участвуют ли российские и белорусские спортсмены в предстоящей олимпиаде, некоторые иностранные открыто выступают против россиян. Среди величайших критиков российских спортсменов оказались биатлонисты из Норвегии: братья Бо, Стурла Легрейд, Ингрид Тандреволл и другие.


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"Честно говоря, норвежцы всегда были против нас. Это касается братьев Бо и других. Поэтому и не удивительно. Мы их крупнейшие конкуренты и всегда будем сильнее их", — сказала российская биатлонистка Анфиса Резцова и добавила, что "норвежцы везде лезут и лезут, как неприятные тараканы".

Другой российский биатлонист Антон Шипулин отмечает, что у спорта и политики нет ничего общего. Однако тренер Норвегии Пер-Арне Ботнан иного мнения.

"Эти спортсмены в стране и представляют нацию, где политика и спорт идут рука об руку. Пока Россия находится в состоянии войны с другой страной, это несовместимо с ее участием в спортивных соревнованиях", – сказал норвежский наставник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский говорит о бойкоте Олимпийских игр и призывает к марафону честности.

Также "Комментарии" писали о скандальных словах сербов в Австралии, после инцидента с отцом известного теннисиста.



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Источник: https://www.sports.ru/biathlon/1114870281-anfisa-rezczova-o-slovax-bratev-bo-norvegiya-sebya-chuvstvuet-geroyami.html
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