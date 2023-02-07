У России появился новый враг. Россиянка говорит, что они всегда были против нас

После полномасштабного вторжения России в Украину спортсмены из страны-агрессора были исключены из многих видов спорта. Норвежские спортсмены также считают, что для россиян не должно быть места в биатлоне. Биатлонистка из РФ утверждает, что норвежцы всегда были против россиян и называет коллег "неприятными тараканами". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Бывшая российская биатлонистка Анфиса Резцова. Фото из открытых источников

Пока Международный олимпийский комитет решает, участвуют ли российские и белорусские спортсмены в предстоящей олимпиаде, некоторые иностранные открыто выступают против россиян. Среди величайших критиков российских спортсменов оказались биатлонисты из Норвегии: братья Бо, Стурла Легрейд, Ингрид Тандреволл и другие.



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"Честно говоря, норвежцы всегда были против нас. Это касается братьев Бо и других. Поэтому и не удивительно. Мы их крупнейшие конкуренты и всегда будем сильнее их", — сказала российская биатлонистка Анфиса Резцова и добавила, что "норвежцы везде лезут и лезут, как неприятные тараканы".

Другой российский биатлонист Антон Шипулин отмечает, что у спорта и политики нет ничего общего. Однако тренер Норвегии Пер-Арне Ботнан иного мнения.

"Эти спортсмены в стране и представляют нацию, где политика и спорт идут рука об руку. Пока Россия находится в состоянии войны с другой страной, это несовместимо с ее участием в спортивных соревнованиях", – сказал норвежский наставник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский говорит о бойкоте Олимпийских игр и призывает к марафону честности.

Также "Комментарии" писали о скандальных словах сербов в Австралии, после инцидента с отцом известного теннисиста.

