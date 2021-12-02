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Стало известно сколько из госбюджета-2022 будет выделено на развитие спорта в Украине

Изначально планировалось на три миллиарда больше

сегодня, 19:55
Автор:

Олег Терещенко
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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook, по сообщению XSPORT, назвал сумму, которая была выделена на спортивную отрасль в государственном бюджете на следующий год.

Чиновник сообщил, что Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на следующий год. Министерство молодежи и спорта получит 8,2 млрд. гривен на развитие отрасли.
Стоит отметить, что изначально в проекте госбюджета-2022 было запланирована, на развитие спорта, другая сумма в размере 11,3 млрд. гривен.

Стало известно сколько из госбюджета-2022 будет выделено на развитие спорта в Украине

Вадим Гутцайт - фото file.liga.net

Финансирование

Впервые выделят средства на обеспечение деятельности Украинского молодежного фонда в размере 45 млн. гривен. На патриотическое воспитание и реализации молодежной политики — 124,9 млн. гривен. На развитие спортивной медицины и научных исследований предусмотрено чуть больше 56 млн. гривен.

Что касается подготовки и участие украинских олимпийцев, параолимпийцев, а также спортсменов по неолимпийским видам спорта, то здесь сумма будет равна 1,6 млрд. гривен.

На спорт для лиц с инвалидностью выделят 900 млн. гривен. На развитие физической культуры и спорта, а также спорта высших достижений предусмотрено 2,6 млрд. гривен. На инфраструктуру потратят 2,7 млрд. гривен.

Кроме того, планируется еще и субвенция из государственного бюджета местным на выполнение социального проекта Президента Украины "Активные парки – локации здоровой Украины" объемом 143,1 млн. гривен.

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Источник: https://xsport.ua/Olympics_s/news/guttsayt-ministerstvo-molodezhi-i-sporta-poluchit-8-2-mlrd-grn-iz-gosbyudzheta-na-2022-god_6759242/
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