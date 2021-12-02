Стало известно сколько из госбюджета-2022 будет выделено на развитие спорта в Украине

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Олег Терещенко
Министр
молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook,
по сообщению XSPORT, назвал сумму, которая была выделена на спортивную
отрасль в государственном бюджете на следующий год.
Чиновник сообщил, что Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на
следующий год. Министерство молодежи и спорта получит 8,2 млрд. гривен на
развитие отрасли.
Стоит отметить, что изначально в проекте госбюджета-2022 было запланирована, на развитие спорта, другая сумма в размере 11,3 млрд. гривен.
Вадим Гутцайт - фото file.liga.net
Впервые
выделят средства на обеспечение деятельности Украинского молодежного фонда в
размере 45 млн. гривен. На патриотическое воспитание и реализации молодежной
политики — 124,9 млн. гривен. На развитие спортивной медицины и научных
исследований предусмотрено чуть больше 56 млн. гривен.
Что
касается подготовки и участие украинских олимпийцев, параолимпийцев, а также
спортсменов по неолимпийским видам спорта, то здесь сумма будет равна 1,6 млрд.
гривен.
На
спорт для лиц с инвалидностью выделят 900 млн. гривен. На развитие физической
культуры и спорта, а также спорта высших достижений предусмотрено 2,6 млрд.
гривен. На инфраструктуру потратят 2,7 млрд. гривен.
Кроме
того, планируется еще и субвенция из государственного бюджета местным на выполнение
социального проекта Президента Украины "Активные парки – локации здоровой
Украины" объемом 143,1 млн. гривен.
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