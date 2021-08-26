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Спортсменке, что отказалась от квартиры, подарили еще одну

Презент сделала городская администрация Ирпеня

сегодня, 08:50
Автор:

Козлова Альбіна

Спортсменке, что отказалась от квартиры, подарили еще одну

Ирине Коляденко вручили еще одну квартиру, фото Киевськой ОГА

Первую подаренную квартиру от областной администрации Киевской области олимпийская призерка по вольной борьбе Ирина Коляденко подарила своему тренеру Владимиру Яременко, который готовил спортсменку к Олимпийским играм-2020.


Девушка заявила, что больше на собственное жилье заслуживает ее тренер и его семья. Тогда городская администрация родного города спортсменки Ирпеня решила подарить Ирине еще одну квартиру уже для нее, тоже однокомнатную. Об этом сообщает УНИАН.


"Я ему очень благодарна и это был поступок благодарности. Пост писала эмоционально и думаю, что мне удалось повлиять на ситуацию, чтобы изменить отношение в стране к тренерам", — говорит спортсменка.


Ирина добавляет, что тренер узнал о подарке не от нее, а от администрации. Владимир был сдержанным в эмоциях, но бесспорно он счастлив, убеждена его воспитанница.


На следующий день после поста девушки в Instagram мэр Ирпеня Александр Маркушин вручил Ирине сертификат на жилье и ключи. Маркушин отметил, что таким образом они хотят показать пример другим общинам и добавил, что при необходимости следует отмечать и тренеров олимпийских призеров. Теперь у спортсменки будет своя квартира, о которой она давно мечтает.


Как сообщал портал "Комментарии", украинские паралимпийцы показали хорошие результаты в первый день соревнований в Паралимпийских играх. Спортсмены завоевали несколько медалей. Завершение дня соревнований принесло восемь наград в корзину украинской сборной. Среди наград и "золото", и "серебро", и "бронза". Мы писали, что из списка Олимпийских видов спорта убрали каратэ.







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Источник: https://sport.unian.net/othersports/ukrainskoy-prizerke-olimpiady-kotoraya-otdala-treneru-podarennuyu-kvartiru-vruchili-eshche-odnu-video-novosti-sporta-11523826.html
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