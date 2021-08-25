Украинская спортсменка отдала подаренную квартиру: почему она приняла такое решение

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Козлова Альбіна
Ирина Коляденко - призерка Олимпиады в Токио, фото Instagram
Ирина Коляденко подарила квартиру своему тренеру Владимиру Яременко, который готовил спортсменку к Олимпийским играм-2020. Об этом она написала в Instagram.
Спортсменка завоевала "бронзу" на Олимпиаде и ей вручили ключи от однокомнатной квартиры в Ирпене за победы в спорте. Однако девушка написала трогательный пост о том, на что пошел ее тренер Владимир Яременко, чтобы она смогла достойно представить страну в Токио. Поэтому Ирина считает, что прежде всего заслужил квартиру именно тренер и сообщила о своем решении отдать эту однокомнатную квартиру ему.
По словам спортсменки, она давно мечтала о собственном жилье, но этот 41 метр квадратный отдает семье Владимира, который живет с дочерью и женой на съемных квартирах.
Олимпийская призерка добавила, что тренеров в Украине оставляют без внимания и это обидно.
Как сообщал портал "Комментарии", трое украинских паралимпийцев уже получили медали в Токио в первый день соревнований. Украинцы показали хорошие результаты в фехтовании и плавании.
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