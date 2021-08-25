Украинская спортсменка отдала подаренную квартиру: почему она приняла такое решение

Ирина Коляденко - призерка Олимпиады в Токио, фото Instagram

Ирина Коляденко подарила квартиру своему тренеру Владимиру Яременко, который готовил спортсменку к Олимпийским играм-2020. Об этом она написала в Instagram.



Спортсменка завоевала "бронзу" на Олимпиаде и ей вручили ключи от однокомнатной квартиры в Ирпене за победы в спорте. Однако девушка написала трогательный пост о том, на что пошел ее тренер Владимир Яременко, чтобы она смогла достойно представить страну в Токио. Поэтому Ирина считает, что прежде всего заслужил квартиру именно тренер и сообщила о своем решении отдать эту однокомнатную квартиру ему.

По словам спортсменки, она давно мечтала о собственном жилье, но этот 41 метр квадратный отдает семье Владимира, который живет с дочерью и женой на съемных квартирах.



"Но за всеми моими победами стоит еще один человек. Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени. Да, было нелегко. Ну чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья, я очень ценю весь вклад своего тренера у меня. Я понимаю на какие жертвы он шел ради этой победы", — говорится в посте.

Олимпийская призерка добавила, что тренеров в Украине оставляют без внимания и это обидно.

Как сообщал портал "Комментарии", трое украинских паралимпийцев уже получили медали в Токио в первый день соревнований. Украинцы показали хорошие результаты в фехтовании и плавании.





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