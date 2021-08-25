Сколько медалей уже завоевали украинцы на Паралимпийских играх

Украинские паралимпийцы получили медали, фото Facebook

В Токио начался первый день соревнований Летних Паралимпийских игр. Известно, что украинцы уже получили первые награды в таких видах спорта как фехтование и плавание. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Общественное.

Евгения Бреус получила "бронзовую" медаль в фехтовании на инвалидных креслах в классификации А.

Евгения уступила грузинке Нино Тибилашвили, перед этим выиграв два поединка. Украинка в финальном поединке сражалась с фехтовальщицей из Венгрии Евой Андреа Хаджмаси. Поединок со счетом 15:10 выиграла наша спортсменка и заняла третье призовое место.

Тем временем другой фехтовальщик Артем Манько занял второе место в фехтовании на колясках и получил "серебро".

В ожесточенном поединке с китайским фехтовальщиком Ли Хао украинец не смог отразить три укола и уступил. Хотя перед финальными поединками была ничья.

Украинец Антон Кол соревновался в плавании на спине в классе S1 с врожденным пороком опорно-двигательного аппарата. Спортсмену удалось преодолеть дистанцию в 100 метров и финишировать вторым. Спортсмен уступил израильтянину Ияду Шалаби, опередившему украинца на 0,3 секунды. Таким образом, Антон получил "серебряную" медаль и занял второе призовое место.

Отметим, что Евгении 38 лет и она представительница Харьковской области. Спортсменка имеет еще одну бронзу с Паралимпиады в Рио.

Антону 31 год и он из Никополя. Мужчина четыре раза занимал призовые места на чемпионатах мира и трижды выигрывал медали на чемпионатах Европы из параплавания. Также он имеет две "бронзы" с Паралимпиады в Рио.

22-летний Артем Манько из Черкасс выступает на Паралимпиаде впервые, но имеет награды в чемпионатах Европы. Артем дважды стал чемпионом мира по фехтованию на саблях.

Как писал портал "Комментарии", мэр города в Японии испортил медаль олимпийской спортсменке.







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