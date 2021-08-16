Из Олимпийских игр исключили успешный для Украины вид спорта

В оргкомитете летних Олимпийских игр 2024 опубликовали список видов спорта, в которых спортсмены будут соревноваться в Париже. В списке, обнародованном на официальном сайте Оргкомитета Олимпийских игр в Париже-2024, отсутствует каратэ, в котором украинские бойцы выиграли две награды Токио-2020. Вместо него внесли брейкданс.

Олимпийские игры, фото из открытых источников

Кроме того, в программе Игр опять не будет бейсбола и софтбола. Зато появится другой новый вид спорта – брейкданс. По сравнению с Токио-2020 во Франции, кроме каратэ, мы не увидим бейсбола и софтбола. Остались серфинг, скейтбординг и спортивное скалолазание. Также в программу Олимпиады-2024 будет внесен брейкданс.

В Париже решили предложить дополнительные виды спорта для улучшения своей программы и общей концепции. Новый стандарт внедряют для того, чтобы игры стали инклюзивными, гендерно-сбалансированными и ориентированными на молодежь. Париж-2024 представил в МОК свое предложение по интеграции четырех новых молодежных видов спорта, которые поощряют творчество и желание заниматься спортом. Эти виды спорта:

- брейкданс;

- серфинг;

- скалолазание;

- скейтбординг.

Ко всем четырем легко подойти, и участники образуют сообщества, которые очень активны в социальных сетях. В течение следующих пяти лет включение этих мероприятий в Олимпийские игры поможет вдохновить миллионы детей на занятия спортом.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, в каком городе проведут Олимпийские игры-2032. Во время 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио была названа страна и город, который примет Олимпиаду в 2032 году.

Также портал "Комментарии" сообщал, что Украина хочет принять Олимпийские игры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!