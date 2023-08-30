Российская теннисистка Вероника Кудерметова. Фото из открытых источников

Организаторы теннисных турниров, в частности WTA, пытаются избежать критику и допускают игроков из Беларуси и России. В своих заявлениях WTA указывает, что спортсмены не виновны в агрессивных действиях РФ, а войну начал Путин. Однако украинцы в очередной раз разоблачают сторонников режима Путина.



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Очередной скандал разразился вокруг российской теннисистки Вероники Кудерметовой, начавшей свои выступления на турнире US Open. Россиянка посетила спортивную школу, призывающую идти в армию и воевать против Украины.

Информационный портал Ukrainian Tennis BTU перед выступлением Вероники Кудерметовой опубликовал фото спортивной академии, прямо поддерживающей действия Путина. На изображении присутствуют российские флаги с характерной буквой "Z", ставшей символом войны в Украине и агитационным знаком в РФ.

"Вероника Кудерметова также считает, что вполне нормально проводить свое время перед US Open в теннисной академии, которая регулярно призывает людей присоединяться к российским вооруженным силам. Возможно, Z-флаги и провоенные аватары этой теннисной академии тоже "нейтральны"", — говорится в сообщении Russian Tennis BTU.





Таким образом, спортсмены из России являются пропагандистским инструментом политики российского диктатора Владимира Путина. Россиянка недолго присутствовала на турнире, ведь в первом раунде проиграла американской теннисистке Бернарде Пера в двух сетах 7:5, 6:4.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская теннисистка не пожала руку канадской сопернице. Действия украинской спортсменки в российских СМИ вызвали бурю негодования.

Также "Комментарии" писали о белорусской теннисистке, которая рассказала о своей ошибке: я была очень глупа.