Известный шахматист изменил свое мнение о россиянах

Магнус Карлсен давно является поклонником участия российских шахматистов в важнейших соревнованиях, организованных ФИДЕ. Спустя почти год после начала войны его мнение изменилось. Теперь норвежец не уверен, стоит ли россиянам участвовать в спортивных соревнованиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Athletistic.

Шахматист Магнус Карлсен высказался о россиянах. Фото из открытых источников

В марте 2022 года Международный совет федераций по шахматам (FIDE), ссылаясь на предложение олимпийского комитета, решил запретить участвовать в соревнованиях для российских и белорусских спортсменов. Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен долгое время пытался быть вне политики, и не поддерживал решение исключить россиян, однако в последнее время норвежский спортсмен изменил свое мнение.

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"Я думаю, что каждый день, когда идет война, становится несколько страннее играть против россиян", – говорит чемпион мира по шахматам.

Норвежец добавляет, что он все больше убежден, что российским спортсменам следует запретить выступать на международной арене.

"Сначала я, наверное, был одним из больших поклонников тщательного обсуждения перед тем, как запрещать игроков, особенно учитывая, что вы не знаете, какими будут долгосрочные последствия. Теперь, когда это длится все дольше, возможно, я все больше убеждаюсь" , что, возможно, россиянам не стоит играть. Но это не мне решать", — признался Магнус Карлсен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что норвежские биатлонисты выступают против того, чтобы россияне выступали на соревнованиях, поэтому российская спортсменка обозвала скандинавцев тараканами.

Также "Комментарии" писали о мэре Парижа, призывающем не допускать российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года.