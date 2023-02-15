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Известный прыгун поддерживает Россию в войне с Украиной. Что он сказал

Финский прыгун с трамплина, который несколько лет назад завершил карьеру, сказал, что ему помог российский хоккеист Овечкин определиться, кого поддержать в войне.

сегодня, 18:24
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Автор:

Slava Kot

Известный прыгун поддерживает Россию в войне с Украиной. Что он сказал

Финский спортсмен Гарри Олли. Фото из открытых источников

Бывший профессиональный прыгун с трамплина Харри Олли определился, кого поддерживает в войне. Финский спортсмен избрал Российскую Федерацию довольно странным образом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram Харри Олли.


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Финский спортсмен Харри Олли не один из лучших спортсменов мира, однако имел большие шансы на это. Прыгун с трамплина завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира в Саппоро, а также бронзовую и серебряную награду за участие в командных прыжках на лыжах. В 2009 году в общей классификации Харри Олли занял четвертое место.

Эксперты отмечали, что у Олли есть талант и финн имел шансы получить высшие награды, однако на протяжении карьеры имел проблемы с алкоголем. Теперь когда Харри Олли попал в очередной скандал, финский спортсмен поддержал Россию в войне с Украиной. Об этом он сообщил на странице в Instagram.

"Чтобы окончательно принять решение поддержать одну из сторон конфликта в Украине, я решил проверить всю ситуацию с помощью звезды по зимним видам спорта. Овечкин отличный хоккеист и поддерживает Путина. Тогда я тоже болею за Россию", – написал Олли.

Отметим, что Александр Овечкин российский спортсмен, много лет выступающий за хоккейный клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталс".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный шахматист изменил свое мнение о россиянах. Магнус Карлсен считает, что российских спортсменов не следует допускать к международным состязаниям.

Также "Комментарии" писали о мэре Парижа, который хочет отстранить россиян от прошедших во Франции Олимпийских игр 2024 года.



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Источник: https://www.instagram.com/p/ColIT0GvCL8/
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