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Историческое решение: россияне покинули Европу и ушли в Азию

Впервые с начала вторжения спортивная ассоциация из России покидает Европейский шахматный союз и переходит в Азиатскую шахматную федерацию.

сегодня, 16:20
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Автор:

Slava Kot

Российские спортсмены не стали ждать снятия санкций и решили изменить свой регион выступлений. 28 февраля делегаты Азиатской шахматной федерации (АШФ) приняли Федерацию шахмат России (ФШР). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Историческое решение: россияне покинули Европу и ушли в Азию

Россия сменила шахматный регион. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения в Украину, российских и белорусских спортсменов ждали санкции и запреты, в частности, это касалось и мира шахмат. Игрокам, представляющим Россию и ее союзника в войне Беларусь, было запрещено участвовать в соревнованиях на европейском континенте. Некоторым игрокам разрешили выступать под нейтральными флагами, несмотря на это, поддерживавшие Путина российские шахматисты не получали приглашений на турнир.


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К примеру, шахматная лига Champions Chess Tour в 2022 году прошла без участия россиян. Российский спортсмен Сергей Карякин получил дисквалификацию от ФИДЕ из-за высказываний по поводу войны. Из-за таких факторов Федерацию шахмат России 21 февраля подала заявку в ФИДЕ и Европейский шахматный союз о переходе в азиатский регион. 28 февраля Азиатская шахматная федерация одобрила вступление, которое вступит в силу 1 мая.

Это первый исторический переход российской федерации в азиатский спорт после чуть более года с начала войны в Украине. Продолжаются дискуссии по другим спортивным федерациям РФ, которые могли бы перейти в Азию, в частности активно говорят о федерации футбола.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный шахматист изменил свое мнение о россиянах.

Также "Комментарии" писали, что британцы хотят, чтобы кроме России выгнали еще одну страну из Евро-2024.



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Источник: https://tass.ru/sport/17154425
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