Историческое решение: россияне покинули Европу и ушли в Азию

Российские спортсмены не стали ждать снятия санкций и решили изменить свой регион выступлений. 28 февраля делегаты Азиатской шахматной федерации (АШФ) приняли Федерацию шахмат России (ФШР). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия сменила шахматный регион. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения в Украину, российских и белорусских спортсменов ждали санкции и запреты, в частности, это касалось и мира шахмат. Игрокам, представляющим Россию и ее союзника в войне Беларусь, было запрещено участвовать в соревнованиях на европейском континенте. Некоторым игрокам разрешили выступать под нейтральными флагами, несмотря на это, поддерживавшие Путина российские шахматисты не получали приглашений на турнир.

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К примеру, шахматная лига Champions Chess Tour в 2022 году прошла без участия россиян. Российский спортсмен Сергей Карякин получил дисквалификацию от ФИДЕ из-за высказываний по поводу войны. Из-за таких факторов Федерацию шахмат России 21 февраля подала заявку в ФИДЕ и Европейский шахматный союз о переходе в азиатский регион. 28 февраля Азиатская шахматная федерация одобрила вступление, которое вступит в силу 1 мая.

Это первый исторический переход российской федерации в азиатский спорт после чуть более года с начала войны в Украине. Продолжаются дискуссии по другим спортивным федерациям РФ, которые могли бы перейти в Азию, в частности активно говорят о федерации футбола.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный шахматист изменил свое мнение о россиянах.

Также "Комментарии" писали, что британцы хотят, чтобы кроме России выгнали еще одну страну из Евро-2024.