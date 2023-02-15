Давление на УЕФА. Британцы хотят, чтобы еще одну страну выгнали с Евро-2024

Квалификация Евро-2024 стартует в марте, но Беларусь все еще есть среди сборных, которые будут участвовать в этом соревновании. Было много призывов исключить страну, однако УЕФА отказался принять такое решение. Теперь лейбористская партия Великобритании призывает к исключению союзника России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Сборная Беларуси по футболу. Фото из открытых источников

Президента УЕФА Александра Чеферина призывают отстранить Беларусь от квалификации Чемпионата Европы. Джордж Фоулкс из Лейбористской партии Великобритании написал письмо Чеферину, чтобы футбольная организация пересмотрела решение и запретила выступать Беларуси на международной арене из-за союза и лояльности к действиям Путина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Беларусь послужила базой для первоначального вторжения России в северную Украину в феврале прошлого года", – пишет Джордж Фоулкс.

Фоулкс написал письмо Президенту УЕФА на фоне скандала с МОК, который планирует допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже. Британский чиновник, являющийся членом комитета Совета Европы, призывает распространить на Беларусь такие же санкции, которые уже применены к Российской Федерации.

"Я считаю, что международное сообщество должно быть единым в этих вопросах, и потому надеюсь, что УЕФА пересмотрит свою позицию", — подытожил Джордж Фоулкс свое письмо президенту УЕФА Александру Чеферину.

Сейчас сборная Беларуси может участвовать в футбольных соревнованиях, однако матчи должны проходить не на ее территории и без зрителей. Беларусь оказалась в группе I на Евро 2024 вместе со следующими сборными: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в идущий прыгун поддерживает Россию в войне с Украиной. Что он сказал?

Также "Комментарии" писали о том, что катарский эмир хочет приобрести известный английский клуб.