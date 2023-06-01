Белорусской теннисистке задали неудобные вопросы о войне в Украине: теперь мы все знаем

Арина Соболенко во втором круге теннисного турнира Ролан Гаррос победила соотечественницу Ирину Шиманович. На пресс-конференции после игры журналисты задали два вопроса о войне в Украине, которые обескуражили белорусскую теннисистку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Tribuna.ua.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко. Фото из открытых источников

Поединок между белорусками завершился победой второй ракетки мира Арины Соболенко со счетом 7:5, 6:2. Однако внимание СМИ привлек не матч, а пресс-конференции белорусской теннисистки, где украинская журналистка задала два неудобных вопроса.

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Первый вопрос касался в 2020 году, когда Арина Соболенко выразила свою поддержку белорусскому диктатору Александру Лукашенко во время масштабных протестов в стране. А потом теннисистка праздновала Новый год в кругу президента Беларуси. Поэтому журналистка уточнила как так, что потенциальная первая ракетка мира поддерживает диктатора. На это Соболенко отказалась отвечать, сказав, что у нее нет комментариев.

Второй вопрос касался недавних заявлений Соболенко, которая сказала, что войну никто не поддерживает. Журналистка спросила, может ли Арина Соболенко от своего имени осудить Беларусь за ракетные атаки по Украине и требовать того, чтобы это прекратилось.

Соболенко еще раз ответила, что не будет комментировать такие вопросы. На что журналистка отреагировала короткими словами: "теперь мы все знаем".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская теннисистка Марта Костюк подверглась критике со стороны французской публики, поскольку не пожала руку белоруске.

Также "Комментарии" писали о неоднозначных словах Новака Джоковича о войне.