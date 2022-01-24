В Запорожье стартовал новый соревновательный сезон по бразильскому джиу-джитсу

В субботу, 22 января, в Запорожье во Дворце спорта "Юность" начался первый в этом году турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CUP. В этот день на татами встретились спортсмены от 4-х до 17 лет.

Участники соревнований - фото из Лига TMS

Всего было разыграно более 160 комплектов медалей в двух категориях GI (в кимоно) и NO GI (без кимоно). В финале вечера победители своих весовых категорий встретились в абсолютной весовой, где боролись за денежные призы. Также каждая победа юного спортсмена приносила очки его команде, по сумме которых были определены лучшие академии. В разделе GI лучшей стала команда СК "Борец" из Кропивницкого, а в разделе NO GI - TOPGUN Jiu Jitsu School из Днепра.

На турнире TMS UKRAINIAN CUP был дан старт новой социальной программе Para Jiu Jitsu. Были проведены первые схватки в отдельных категориях среди спортсменов с особенностями развития или группой инвалидности. Организаторы намерены расширять эту программу и с каждым турниром всё больше популяризировать этот вид спорта среди пара-атлетов.

Ещё одним событием в этот день стало подписание спонсорских контрактов от Лиги TMS с самыми активными и успешными спортсменами прошлого сезона. Так организаторы хотят поддержать талантливых атлетов и мотивировать всех компетиторов.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о списке из украинских спортсменов, которые отправятся в Пекин, на Олимпиаду-2022. Также, "Комментарии" рассказывали о том, что сборная Украины впервые будет представлена в интересном виде спорта на зимней Олимпиаде-2022. Кроме этого, информационный портал напоминал: Генеральный директор ХСУ Сергей Варламов ответил Федерации хоккея Украины.

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