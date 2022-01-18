Генеральный директор ХСУ Сергей Варламов ответил Федерации хоккея Украины

17 января Федерация хоккея Украины на своём сайте
опубликовала новость, в которой сообщила что "на неопределённый срок отстранила
от соревнований под эгидой ФХУ 171 человека".
Как сообщает uhl.com, Генеральный директор Хоккейной Суперлиги Украины Сергей
Варламов прокомментировал действия ФХУ:
"Руководство Федерации хоккея Украины очередной раз показало свою сущность.
Обман, манипуляции, подковерные игры – всё это мы видели раньше, и увидели
сейчас. Они нарушают свой же дисциплинарный кодекс – ни один человек из 170 не был
уведомлен о дате и времени заседания комитета, не были запрошены пояснения", - рассказал функционер.
"В своей заметке на сайте они даже не ссылаются на какие-либо нормы
дисциплинарного кодекса или законов! Это полнейшее пренебрежение правом. Повторю вновь – Суперлига не претендует на статус национального чемпионата и
никогда не обращалась за признанием к кому-либо. Мы проводим соревнования в
соответствии с законом Украины "О физической культуре и спорте". Все клубы –
это зарегистрированные юридические лица, все игроки являются
спортсменами-профессионалами, имеют трудовые контракты", — прокомментировал
Варламов.
По его мнению, ФХУ просто расправляется с неугодными. К примеру, в список
попали игроки "Альтаира" – 17 парней 2004-2005 годов рождения, которые в
Суперлиге получают опыт игры со взрослыми командами.
"Понимает ли её "руководство", что такими действиями подталкивает хоккеистов к
отъезду за рубеж и возможному выступлению за другие сборные? Позиция Суперлиги
и клубов проста – мы хотим дать возможность хоккеистам много играть и
своевременно получать зарплату. И всех участников "списка 171" мы готовы
защитить", — подытожил Генеральный директор ХСУ.
Генеральный директор УХС Сергей Варламов - фото из uhl.com
Ранее, информационный портал
"Комментарии" сообщал о том, что он стал информационным партнером
хоккейной Суперлиги Украины.
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