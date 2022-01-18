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Генеральный директор ХСУ Сергей Варламов ответил Федерации хоккея Украины

ФХУ отстранила от соревнований 171 человек, среди которых есть дети

сегодня, 21:10
Автор:

Олег Терещенко
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17 января Федерация хоккея Украины на своём сайте опубликовала новость, в которой сообщила что "на неопределённый срок отстранила от соревнований под эгидой ФХУ 171 человека".

Как сообщает uhl.com, Генеральный директор Хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов прокомментировал действия ФХУ:

"Руководство Федерации хоккея Украины очередной раз показало свою сущность. Обман, манипуляции, подковерные игры – всё это мы видели раньше, и увидели сейчас. Они нарушают свой же дисциплинарный кодекс – ни один человек из 170 не был уведомлен о дате и времени заседания комитета, не были запрошены пояснения",  - рассказал функционер.

"В своей заметке на сайте они даже не ссылаются на какие-либо нормы дисциплинарного кодекса или законов! Это полнейшее пренебрежение правом. Повторю вновь – Суперлига не претендует на статус национального чемпионата и никогда не обращалась за признанием к кому-либо. Мы проводим соревнования в соответствии с законом Украины "О физической культуре и спорте". Все клубы – это зарегистрированные юридические лица, все игроки являются спортсменами-профессионалами, имеют трудовые контракты", — прокомментировал Варламов.

По его мнению, ФХУ просто расправляется с неугодными. К примеру, в список попали игроки "Альтаира" – 17 парней 2004-2005 годов рождения, которые в Суперлиге получают опыт игры со взрослыми командами.

"Понимает ли её "руководство", что такими действиями подталкивает хоккеистов к отъезду за рубеж и возможному выступлению за другие сборные? Позиция Суперлиги и клубов проста – мы хотим дать возможность хоккеистам много играть и своевременно получать зарплату. И всех участников "списка 171" мы готовы защитить", — подытожил Генеральный директор ХСУ.

Генеральный директор ХСУ Сергей Варламов ответил Федерации хоккея Украины

Генеральный директор УХС Сергей Варламов - фото из uhl.com

 Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что он стал информационным партнером хоккейной Суперлиги Украины.


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Источник: https://hsl.com.ua/news/sergey-varlamov-otstraniv-170-chelovek-federatsiya-khokkeya-ukrainy-bukvalno-strelyaet-sebe-v-golovu_67955/
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