Генеральный директор ХСУ Сергей Варламов ответил Федерации хоккея Украины

17 января Федерация хоккея Украины на своём сайте опубликовала новость, в которой сообщила что "на неопределённый срок отстранила от соревнований под эгидой ФХУ 171 человека".



Как сообщает uhl.com, Генеральный директор Хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов прокомментировал действия ФХУ:





"Руководство Федерации хоккея Украины очередной раз показало свою сущность. Обман, манипуляции, подковерные игры – всё это мы видели раньше, и увидели сейчас. Они нарушают свой же дисциплинарный кодекс – ни один человек из 170 не был уведомлен о дате и времени заседания комитета, не были запрошены пояснения", - рассказал функционер.

"В своей заметке на сайте они даже не ссылаются на какие-либо нормы дисциплинарного кодекса или законов! Это полнейшее пренебрежение правом. Повторю вновь – Суперлига не претендует на статус национального чемпионата и никогда не обращалась за признанием к кому-либо. Мы проводим соревнования в соответствии с законом Украины "О физической культуре и спорте". Все клубы – это зарегистрированные юридические лица, все игроки являются спортсменами-профессионалами, имеют трудовые контракты", — прокомментировал Варламов.

"Понимает ли её "руководство", что такими действиями подталкивает хоккеистов к отъезду за рубеж и возможному выступлению за другие сборные? Позиция Суперлиги и клубов проста – мы хотим дать возможность хоккеистам много играть и своевременно получать зарплату. И всех участников "списка 171" мы готовы защитить", — подытожил Генеральный директор ХСУ.

По его мнению, ФХУ просто расправляется с неугодными. К примеру, в список попали игроки "Альтаира" – 17 парней 2004-2005 годов рождения, которые в Суперлиге получают опыт игры со взрослыми командами.

Генеральный директор УХС Сергей Варламов - фото из uhl.com

Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что он стал информационным партнером хоккейной Суперлиги Украины.

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