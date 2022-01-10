В Запорожье состоится открытие соревновательного сезона Лиги TMS по бразильскому джиу-джитсу

В субботу и воскресенье, с 22 по 23 января, в Запорожье во Дворце спорта "Юность" состоится открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу – TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA.

TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA

Регистрация на турнир TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA доступна до 16 января включительно на платформе Smoothcomp (https://tms.smoothcomp.com/ru/event/6327).

Чемпионат будет проходить по привычному для многих расписанию.

В первый день выступят спортсмены детского и юношеского дивизиона от 4-х до 17 лет в категориях GI и NO-GI. Во второй день зрителей ожидают встречи между спортсменами взрослого дивизиона, также в категориях GI и NO-GI. В финале вечера состоятся стычки в абсолютных весовых категориях, где встретятся победители всех весовых дивизионов. По результатам выступлений спортсменов будут определены лучшие команды.

Следует отметить, что в этом году организаторы приготовили несколько нововведений – открылись абсолютные весовые категории в разделе NO GI (без кимоно) для белых поясов и категории MASTERS (мужчины от 30 лет). И одна абсолютная весовая в категории GI (кимоно) для спортсменов взрослого весового дивизиона. По традиции призеры абсолюток получат призы от Лиги TMS.

Открытие турнира состоится 22 января в 10:00. Вход для зрителей бесплатный, при условии соблюдения карантинных норм.

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