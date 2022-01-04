Украинские журналисты определили ТОП-10 спортсменов 2021 года

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Олег Терещенко
В результате голосования экспертного Совета Ассоциации, был составлен список ТОП-10 атлетов Украины, которые отметились успешными выступлениями в 2021 году.
ТОП-10 украинских атлетов - фото из dozor.com
Как сообщает dozor.com, уверенную победу в рейтинге с отрывом в 28 баллов от ближайшего конкурента завоевал борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который, напомним, стал единственным украинским спортсменом на Олимпийских играх в Токио, завоевавшим золотую медаль.
Лучшей спортсменкой года стала Людмила Лузан, которая в общем рейтинге заняла третье место. В гребле на байдарках и каноэ она дважды стала чемпионкой Европы, добавив к этому серебро и бронзу; на чемпионате мира собрала полный комплект наград, в том числе золотую медаль, а на Олимпиаде завоевала индивидуальную бронзу и серебро в дуэте.
ТОП-10 лучших спортсменов года, по версии АСЖУ выгладит следующим образом:
1. Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) – 113 (балов)
2. Михаил Романчук (плавание) – 75
3. Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) – 72
4. Александр Усик (бокс) – 71
5. Елена Костевич (стрельба) – 48
6. Андрей Ярмоленко (футбол) – 34
7. Анастасия Савчук – Марта Федина (артистическое (синхронное) плавание) – 32
8. Элина Свитолина (теннис) – 27
9. Дарья Белодед (дзюдо) – 26
10. Елена Старикова (велоспорт) – 22
В шаге от ТОП-10 остановились Анжелика Терлюга (каратэ) и Олександр Хижняк (бокс).
Ранее портал "Комментарии" сообщал о ТОП-7 спортивных событий 2021 года: Евро-2020, Олимпиада в Токио, бой Усика и другие. Кроме того, обладатель "Золотого мяча" заболел Covid-19: сейчас футболист в изоляции.
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