Украинские журналисты определили ТОП-10 спортсменов 2021 года

В результате голосования экспертного Совета Ассоциации, был составлен список ТОП-10 атлетов Украины, которые отметились успешными выступлениями в 2021 году.

ТОП-10 украинских атлетов - фото из dozor.com

Как сообщает dozor.com, уверенную победу в рейтинге с отрывом в 28 баллов от ближайшего конкурента завоевал борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который, напомним, стал единственным украинским спортсменом на Олимпийских играх в Токио, завоевавшим золотую медаль.

Лучшей спортсменкой года стала Людмила Лузан, которая в общем рейтинге заняла третье место. В гребле на байдарках и каноэ она дважды стала чемпионкой Европы, добавив к этому серебро и бронзу; на чемпионате мира собрала полный комплект наград, в том числе золотую медаль, а на Олимпиаде завоевала индивидуальную бронзу и серебро в дуэте.

ТОП-10 лучших спортсменов года, по версии АСЖУ выгладит следующим образом:

1. Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) – 113 (балов)

2. Михаил Романчук (плавание) – 75

3. Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) – 72

4. Александр Усик (бокс) – 71

5. Елена Костевич (стрельба) – 48

6. Андрей Ярмоленко (футбол) – 34

7. Анастасия Савчук – Марта Федина (артистическое (синхронное) плавание) – 32

8. Элина Свитолина (теннис) – 27

9. Дарья Белодед (дзюдо) – 26

10. Елена Старикова (велоспорт) – 22

В шаге от ТОП-10 остановились Анжелика Терлюга (каратэ) и Олександр Хижняк (бокс).

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ТОП-7 спортивных событий 2021 года: Евро-2020, Олимпиада в Токио, бой Усика и другие. Кроме того, обладатель "Золотого мяча" заболел Covid-19: сейчас футболист в изоляции.









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