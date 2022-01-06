Украинец попал в рейтинг самых богатых боксеров мира

Издание Manchester Evening News опубликовало рейтинг боксеров из разных стран мира, которые заработали немалое состояние. На первом месте Флойд Мэйуэзер-младший. Имущество Флойда оценивается в 400 миллионов фунтов стерлингов.

Опубликовали рейтинг богатых боксеров мира, фото из открытых источников

В четырех популярнейших боксерских поединках всех времен он выступал против Мэнни Пакьяо, Конора МакГрегора, Канело Альвареса, Оскара де ла Хойи. За поединки боксер получил немалую прибыль.

Второе место занимает Джордж Форман. На счетах и в собственности спорстмен имеет недвижимое и движимое имущество на сумму 222 миллиона фунтов стерлингов. Джордж Форман заработал более 200 миллионов фунтов стерлингов на продаже гриля. За свою 28-летнюю карьеру Форман дважды стал чемпионом мира по тяжелому весу и получил золотую олимпийскую медаль. Он провел 81 бой, выиграв 76 из этих поединков – это невероятный рекорд.

В тройке богачей – Мэнни Пакьяо, заработавший 163 миллиона фунтов стерлингов. Мэнни — единственный боксер в истории, выигравший двенадцать главных титулов мира в восьми разных весовых категориях. Сейчас он активно занимается политикой в своей родной стране и занимает должность сенатора Филиппин.

Четвертым стал Оскар де ла Хойя (148 миллионов фунтов стерлингов). Американец-мексиканец выиграл титулы в суперлегком, легком, полусреднем, полусреднем весе и среднем весе. После ухода на пенсию де ла Хойя значительно увеличил свое богатство, основав промоутерскую компанию Golden Boy Promotions.

Пятое место занял Канело Альварес, состояние которого оценивают в 105 миллионов фунтов стерлингов. Канело Альварес был третьим в мире по количеству просмотров поединков за всю историю, когда его победил Флойд Мейвезер-младший по количеству очков.

Далее места в ТОП-10 распределились так: Леннокс Льюис (£103 млн), Тайсон Фьюри (£100 млн), Шугар Рэй Леонард (£88 млн), Энтони Джошуа (£60 млн) и Владимир Кличко (58 миллионов фунтов стерлингов) .

Один из крупнейших тяжеловесов всех времен, Владимир Кличко, получил пять поясов в течение шести лет, благодаря своей технике "джеб-удерживание". Украинец получил больше всего денег в своих последних двух поединках с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

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