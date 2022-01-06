В тюрьму за драку на хоккее: первый в мировой истории инцидент произошел в матче НХЛ

В одном из матчей НХЛ, 34 года назад, произошел первый в истории мирового хоккея инцидент. Правый нападающий "Миннесоты Норт Старз" Дино Сиссарелли стал зачинщиком и участником драки на площадке, за что позже попал в тюрьму.

В одном из эпизодов игры Дино налетел на защитника "Торонто" Люка Ричардсона и ударил его несколько раз клюшкой по голове. Затем, сбросив краги, ударил своего соперника кулаком в глаза.

Действия горячего форварда итальянской крови на льду возмутили дисциплинарный комитет НХЛ. Как выяснилось, параллельно стражи канадского Торонто на основании полученных видеоматериалов возбудили против Дино уголовное дело.

В результате во время судебных заседаний Сиссарелли был признан виновным в организации потасовки в общественном месте. Хоккеист был оштрафован на тысячу долларов и приговорен к одному дню тюрьмы.

Таким образом, канадский игрок "Миннесоты" стал первым в истории хоккеистом, отправившимся за решетку за ненадлежащее поведение на хоккейной площадке.

Во время рассмотрения всплыл еще один "смешной" эпизод из Дино Сиссарелли. Дело в том, что за несколько месяцев до потасовки в Торонто, в Миннеаполисе, Дино вышел из дома в киоск за газетой в одном свитере. Соседка хоккеиста считала такой нудизм возмутительным и написала заявление в полицию. Сиссарелли был приговорен к году условно. Этот термин к инциденту в Торонто нападающий (в буквальном смысле этого слова) отбыть не успел.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что руководство НХЛ приняло окончательное официальное решение по зимней олимпиаде в Пекине.





Дино Сиссарелли - фото из открытых источников

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