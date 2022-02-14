Украинский спортсмен принял участие в престижном турнире по джиу-джитсу в Бразилии

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Олег Терещенко
В воскресенье, 6 февраля, в Балнеариу-Камбориу состоялся международный турнир по бразильскому джиу-джитсу Copapodio. Участие в нем принял самый молодой пурпурный пояс в Украине и спортсмен Лиги TMS Никита Шагойко
Престижный турнир Copapodio в Бразилии - фото Лиги TMS
Никита провёл на родине бразильського джиу-джитсу почти месяц. За это время он прошёл акклиматизацию и тренировался в разных залах. По его словам, украинские борцы ничем не уступают родоначальникам этого боевого искусства.
В рамках турнира Copapodio Шагойко провел три боя: два с бразильцами и одну с арабским спортсменом. Первый поединок стал достаточно спорным — международный судья настаивал на дисквалификации араба, но организаторы присудили ему победу. Во второй схватке Шагойко получил травму, и на третий бой вышел "на характере".
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