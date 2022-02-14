Украинский спортсмен принял участие в престижном турнире по джиу-джитсу в Бразилии

В воскресенье, 6 февраля, в Балнеариу-Камбориу состоялся международный турнир по бразильскому джиу-джитсу Copapodio. Участие в нем принял самый молодой пурпурный пояс в Украине и спортсмен Лиги TMS Никита Шагойко

Престижный турнир Copapodio в Бразилии - фото Лиги TMS

"Со мной связались матчмейкеры Copapodio после того, как в ноябре я завоевал серебро на чемпионате мира в Абу-Даби. Им понравилась моя борьба. Я некоторое время раздумывал над этим предложением, но в итоге мы с отцом поехали в Бразилию"", вспоминает юноша.

Никита провёл на родине бразильського джиу-джитсу почти месяц. За это время он прошёл акклиматизацию и тренировался в разных залах. По его словам, украинские борцы ничем не уступают родоначальникам этого боевого искусства.

В рамках турнира Copapodio Шагойко провел три боя: два с бразильцами и одну с арабским спортсменом. Первый поединок стал достаточно спорным — международный судья настаивал на дисквалификации араба, но организаторы присудили ему победу. Во второй схватке Шагойко получил травму, и на третий бой вышел "на характере".

"Третью схватку отборолся, приложив максимум моральных и физических усилий. Мне повредили ахилл и я не мог ступать на одну ногу. В любом случае, я очень доволен своим участием на этом турнире. Все бразильские спортсмены и тренеры хвалили мой стиль борьбы и технические навыки. Я был горд представлять Украину и украинскую Лигу TMS на таком высоком уровне", — резюмировал свое участие Никита.

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