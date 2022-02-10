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14 лет назад случилась одна из самых страшных травм в истории хоккея

Хоккеисты отказывались выходить на лед

сегодня, 19:55
Автор:

Олег Терещенко
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Четырнадцать лет тому назад, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги едва не случилась трагедия. В поединке между "Флоридой Пантерз" и "Баффало Сейбраз" один из хоккеистов нанес тяжелую травму своему партнеру, едва не убив его. 

14 лет назад случилась одна из самых страшных травм в истории хоккея

Тяжелая травма словацкого хоккеиста - фото из открытых источников

Олли Йокинен, играя за "пантер", во время столкновения с соперником, падая, лезвием конька перерезал сонную артерию своему партнеру по клубу словаку Рихарду Зеднику.

Врачи обеих команд кинулись спасать игрока и приложили максимум нечеловеческих усилий, чтобы спасти. На лед вылилось огромное количество крови, и медики старались остановить обильное кровотечение до прибытия скорой помощи.

Игрока срочно госпитализировали, но хоккеисты отказались выходить на лед, пока из больницы не поступило сообщение о том, что Зедник находится в стабильном состоянии и его жизни ничто не угрожает.

После завершения поединка Олли чуть ли не с кулаками набросился на тележурналистов, которые пытались вывести его на разговор своими расспросами о случившемся на льду. Но, когда он немного успокоился, то признался, что не смог еще отойти от пережитого шока и давно, с таким нетерпением не ждал финальной сирены, как в этом матче

Как потом выяснилось, словацкий нападающий Зедник через пару месяцев оправился от травмы и вернулся на лед. До весны следующего года он продолжал выступать за "Флориду Пантерз", а потом перешел в чемпионат Континентальной хоккейной лиги, играя за ярославский "Локомотив".

Ранее, информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, что ровно четыре года назад стартовали зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.


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