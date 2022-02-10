14 лет назад случилась одна из самых страшных травм в истории хоккея

Рубрики
МЕНЮ
Олег Терещенко
Четырнадцать лет тому назад, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги едва не случилась трагедия. В поединке между "Флоридой Пантерз" и "Баффало Сейбраз" один из хоккеистов нанес тяжелую травму своему партнеру, едва не убив его.
Тяжелая травма словацкого хоккеиста - фото из открытых источников
Олли Йокинен, играя за "пантер", во время столкновения с соперником, падая, лезвием конька перерезал сонную артерию своему партнеру по клубу словаку Рихарду Зеднику.
Врачи обеих команд кинулись спасать игрока и приложили
максимум нечеловеческих усилий, чтобы спасти. На лед вылилось огромное
количество крови, и медики старались остановить обильное кровотечение до
прибытия скорой помощи.
Игрока срочно госпитализировали, но хоккеисты отказались
выходить на лед, пока из больницы не поступило сообщение о том, что Зедник
находится в стабильном состоянии и его жизни ничто не угрожает.
После завершения поединка Олли чуть ли не с кулаками
набросился на тележурналистов, которые пытались вывести его на разговор своими расспросами
о случившемся на льду. Но, когда он немного успокоился, то признался, что не
смог еще отойти от пережитого шока и давно, с таким нетерпением не ждал
финальной сирены, как в этом матче
Как потом выяснилось, словацкий нападающий Зедник через
пару месяцев оправился от травмы и вернулся на лед. До весны следующего года он
продолжал выступать за "Флориду Пантерз", а потом перешел в чемпионат
Континентальной хоккейной лиги, играя за ярославский "Локомотив".
Ранее, информационный портал "Комментарии" рассказывал о
том, что ровно четыре года назад стартовали зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости