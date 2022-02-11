11-летняя акробатка из Подольска удивила весь мир

11-летняя акробатка из Подольска (Одесская область) София Теплая установила в Милане мировой рекорд в номинации "Минимальное время преодоления дистанции 20 метров "contortion roll".

София Теплая - фото Марины Теплой

Об этом сообщает Одесса news, ссылаясь на страницу в Facebook руководителя национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой.

"Юная акробатка София Тёплая из г.Подольск Одесской области получила Сертификат Книги рекордов Гиннеса – она преодолела дистанцию ​​20 метров "contortion roll" за – 10.49 сек!", — отметила Ветрова.

По словам руководителя, юная Софийка стала единственной, кто из Украины, получившей шанс выступить на всемирно известном шоу рекордов "Lo Show Dei Record" в Милане.

Лана Ветрова поздравила юную рекордсменку с присоединением к когорте мировых рекордсменов.

В свою очередь мама 11-летней девочки, которая является еще и руководителем студии танца и циркового искусства "Грация" в Подольске Марина Тёплая, отметила, что для цирковых артистов эта важная награда.

"Рада, что здесь, в Милане, все были в восторге от того, какие в Украине талантливые дети. И было очень много сказано хороших слов о нашей стране. Рада, что она смогла вписать свое имя в историю Мировых рекордсменов. Хоть и рекорд Гиннеса — не был основной целью для Софии. Её туда пригласили сами организаторы, они видели её выступления на фестивалях, и они же предложили номинацию рекорда", — резюмировала Марина.

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