11-летняя акробатка из Подольска удивила весь мир

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Олег Терещенко
11-летняя акробатка из Подольска (Одесская область) София Теплая установила в Милане мировой рекорд в номинации "Минимальное время преодоления дистанции 20 метров "contortion roll".
София Теплая - фото Марины Теплой
Об этом сообщает Одесса news, ссылаясь на страницу в Facebook руководителя национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой.
По словам руководителя, юная Софийка стала единственной,
кто из Украины, получившей шанс выступить на всемирно известном шоу рекордов "Lo Show Dei Record" в Милане.
Лана Ветрова поздравила юную рекордсменку с
присоединением к когорте мировых рекордсменов.
В свою очередь мама 11-летней девочки, которая является
еще и руководителем студии танца и циркового искусства "Грация" в Подольске
Марина Тёплая, отметила, что для цирковых артистов эта важная награда.
Ранее, информационный портал "Комментарии" рассказывал о
том, как киевские футболисты сделали победный камбэк за выход в 1/8 финала
Юношеской Лиги УЕФА.
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