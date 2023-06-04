Украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила российскую спортсменку

Одна из лучших теннисисток Украины Элина Свитолина выразила благодарность российской спортсменке Дарье Касаткиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс The Tennis Letter.

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото из открытых источников

В матче третьего круга Ролан Гаррос Элина Свитолина победила россиянку Анну Блинкову со счетом 2:6, 6:2, 7:5. В конце поединка украинка традиционно не подала сопернице руку. Во время пресс-конференции после завершения матча Свитолина четко объяснила свое поведение.

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"Вы можете представить, как люди на фронте наблюдают, как я веду себя так, будто ничего не произошло?", – риторически спросила Свитолина и добавила, что ее ужасает то, что российские власти и российские войска делают в Украине

Следующий матч украинка проведет снова против россиянки 4 июня. В этот раз Элина Свитолина сыграет против девятой ракетки мира Дарьи Касаткиной. Во время пресс-конференции Свитолина поблагодарила россиянку, которая осуждает российскую агрессию и подчеркнула, что другие игроки из стран, которые ответственны за развязывание войны, должны вести себя так же.

"Я благодарна Даше за эту должность. Это то, чего мы ожидаем от других. Это действительно смело с ее стороны", — сказала украинская теннисистка.

Напомним, что Дарья Касаткина несколько раз критически высказывалась и осуждала Россию из-за ее агрессии в отношении Украины. В настоящее время российская теннисистка проживает в Барселоне.

Слова украинки, возможно, не адресованы непосредственно Арине Соболенко, однако они перекликаются с ее недавними комментариями, когда белорусская спортсменка не захотела открыто приговорить причастность войны Беларуси к войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусская теннисистка ответила на неудобный вопрос о войне в Украине.

Также "Комментарии" писал, что французы освистали украинскую теннисистку Марту Костюк.