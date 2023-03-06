Украинка победила россиянку в финале турнира и завоевала свой первый титул

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над соперницей из России Варварой Грачевой на турнире WTA 250, проходившем в американском Остине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Sport.ua.

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото из открытых источников

Марта Костюк занимает 52-ю позицию в мировом теннисном рейтинге встретилась в финале турнира с российской теннисисткой Варварой Грачевой (88 место в рейтинге WTA). Украинка смогла победить соперницу в двух сетах со счетом 6:3, 7:5.

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После победы украинская теннисистка получит 280 баллов в свой текущий рейтинг, что позволит Костюк впервые подняться в топ 40 лучших теннисистов рейтинга WTA. За победу в турнире в Остине Марта Костюк получит более 34 тысяч долларов.

После победы теннисистка воскликнула "Слава Украине" и отказалась пожимать руку российской теннисистке Варвары Грачевой и не стала проводить с ней традиционную фотосессию. Во время церемонии награждения Марта Костюк важность завоеванного титула, который посвящает украинцам, всем, кто одерживает победу на фронте и погибают за Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олимпийский комитет Африки разрешил россиянам участвовать в соревнованиях и назвал несколько условий. Российские спортсмены должны выступать под нейтральными флагами без символов Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали, что россияне приняли историческое решение, оставив Европу и удалившись в Азию. Первой российской организацией, осуществившей такой шаг стала шахматная федерация РФ. Ожидается, что подобный шаг сделают еще в нескольких видах спорта, в том числе в футболе.