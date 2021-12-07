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Украина узнала свою позицию в рейтинге сборных FIBA

Мужская сборная на 32-м месте, а женская – занимает 26-е место.

сегодня, 20:10
Автор:

Олег Терещенко
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На своем официальном сайте Международная федерация баскетбола представила обновленный рейтинг мужских и женских национальных команд. По сообщению XSPORT, в ТОП-10 рейтинга произошло одно изменение. Сборная Литвы поднялась на восьмую позицию и передвинула Италию на девятое место.

Украина узнала свою позицию в рейтинге сборных FIBA

FIBA - фото с открытых источников

Первое занимает США. На втором и третьем месте расположились Испания и Австралия. В ТОП-5, также вошли Словения и Франция. Дальше идут такие сборные: Сербия, Аргентина, Литва, Италия и Греция. Сборная Украины занимает 32-ю строчку рейтинга и не вошла в ТОП-30.

В свою очередь женская сборная сохранила свою 26-ю строчку в обновленном рейтинге Международной федерации (FIBA). Возглавляет таблицу лучших баскетболистки США. Второе и третье место разделили между собой Испания и Австралия. Так же в ТОП-5 вошли Канада и Франция. Шестую строчку занимает Бельгия. Баскетболистки Китая и Японии расположились на седьмом и восьмом месте. На девятой строчке рейтинга расположилась сборная Турции, а замыкает десятку лучших – сборная Сербии.

Стоит отметить, что украинки расположились между двух балканских сборных – Словенией (25 место) и Боснией и Герцеговиной (27 место).

Соперник сборной Украины по квалификации Евробаскета-2023 Франция на пятом месте. Литва идет 33-й а Финляндия 63-й.

Напомним, сборная Украины ранее начала квалификацию Евробаскета-2023 победами над Францией (90:71) и Финляндией (77:71).

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Источник: https://xsport.ua/basketball_s/news/muzhskaya-sbornaya-ukrainy-uznala-svoyu-pozitsiyu-v-obnovlennom-reytinge-fiba_6811296/
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